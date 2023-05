BOOSTHEAT : DÉMENTI À LA SUITE DE LA DIFFUSION D'UNE FAUSSE INFORMATION

BOOSTHEAT annonce qu'un faux communiqué de presse, dont l'origine est totalement inconnue, a été publié ce jour au nom de la Société. Ce faux communiqué fait état d'un investissement de plusieurs millions d'euros dans une société et l'acquisition d'un bien immobilier. BOOSTHEAT conteste catégoriquement la véracité de cette information qui ne s'inscrit en rien dans le plan de sauvegarde présenté par la Société et validé par le Tribunal de commerce de Lyon et rappelle que seules les informations diffusées par l'intermédiaire de son diffuseur professionnel réglementé ( www.actusnews.com ) et reprises sur son site Internet ( www.boostheat-group.com ) font foi.

BOOSTHEAT se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, y compris juridiques, pour identifier et poursuivre les auteurs et complices de cette tentative de déstabilisation.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

La Société est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

