BOOSTHEAT : BOOSTHEAT DÉMONTRE POUR LA PREMIÈRE FOIS LA CAPACITÉ DE SON COMPRESSEUR THERMIQUE À PRODUIRE DU FROID À BASSE TEMPÉRATURE

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce de nouveaux résultats issus de ses essais en laboratoire ouvrant de nouvelles perspectives commerciales pour son compresseur thermique.

I PREMIER RETOUR SUR INVESTISSEMENT POUR L'ACTIVITÉ « SOLUTIONS DE COMPRESSION THERMIQUE »

Le 22 mai 2023 [1] , BOOSTHEAT a annoncé l'élargissement de ses capacités en laboratoire, grâce à ses moyens de tests avancés. Cet enrichissement s'inscrit dans la feuille de route stratégique de l'activité « Solutions de compression thermique » dont l'objectif principal est de concentrer ses ressources sur sa brique technologique, le compresseur thermique, afin d'identifier des concepts technologiques innovants et de qualifier leurs applications industrielles, en collaboration avec des partenaires, afin de proposer de nouvelles solutions répondant aux besoins en efficacité énergétique.

Ces nouveaux moyens ont permis d'effectuer une nouvelle campagne d'essais sur ses compresseurs thermiques, mettant en lumière le potentiel de sa technologie face aux défis des applications industrielles à venir. Dans cette démarche novatrice, BOOSTHEAT a démarré ses premières activités en mettant un accent particulier sur la démonstration de la capacité de sa technologie à produire du froid, application jamais démontrée par le passé. Le compresseur thermique développé est spécialement conçu pour comprimer du CO 2 , un fluide reconnu pour ses remarquables propriétés réfrigérantes en raison de sa basse température critique.

I PRODUCTION DE FROID NÉGATIF SELON LA NORME NF EN 12900

Cette campagne d'essais vise une production de froid négatif. Elle a été menée suivant la norme NF EN 12900 fixant les conditions de détermination des caractéristiques, tolérances et présentation des performances par le fabricant de compresseurs pour fluides frigorigènes.

Le but principal de ces tests était de confirmer la capacité du compresseur thermique à produire de l'eau glacée à basse température entre -5°C et -20°C. À la suite de ces essais, il a été démontré que le compresseur actuel peut générer des puissances frigorifiques pouvant atteindre 6,3 kW

Les équipes d'ingénierie ont confirmé que le compresseur thermique de BOOSTHEAT est tout à fait adapté à la production d'eau glacée à basse température.

I NOMBREUX CHAMPS D'APPLICATION À EXPLORER

Bien que les tests aient été menés avec une machine initialement conçue pour la production de chaleur, des optimisations futures permettront d'augmenter la capacité de production de froid et les performances associées ou d'atteindre des températures encore plus basses pour élargir le champ d'applications.

Plus généralement, cette démonstration fait entrer BOOSTHEAT dans une nouvelle ère. La Société, historiquement positionnée sur un seul usage et une seule application de sa technologie avec sa chaudière, pourrait dans le futur faire rentrer sa technologie dans tous les systèmes de réfrigération et de production de froid.

Emilien Benhard, Directeur des Opérations de BOOSTHEAT, déclare : « Les capacités frigorifiques du compresseur thermique de BOOSTHEAT sont désormais démontrées et nous sommes très satisfaits de ce nouveau succès. Cette démonstration ouvre des perspectives d'utilisation en cascade avec des systèmes traditionnels de réfrigération pour bénéficier des performances du CO 2 à basse température. Il est évident que l'aptitude du compresseur à valoriser efficacement les sources de chaleur (chaleur fatale, combustion issue du biogaz, etc.) comme vecteur énergétique représente un intérêt stratégique pour les industriels dans leur transition énergétique. Nous sommes impatients de pouvoir partager ces résultats avec nos partenaires et prospects. Ceci pourrait ouvrir la voie à une nouvelle façon de concevoir les systèmes de réfrigération et de production de froid avec un cœur technologique performant et respectueux de l'environnement. »

Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT, ajoute : « Je tiens à saluer le travail de toutes les équipes qui ont réussi, dans les délais pourtant serrés impartis, à mettre en œuvre le nouveau laboratoire et à en tirer avantage grâce à cette belle campagne de tests. Ceci démontre tout le potentiel de BOOSTHEAT son savoir-faire technologique, et la pertinence d'avoir construit un plan de relance ambitieux. »

