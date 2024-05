Booking est désigné comme "gatekeper" par la Commission européenne

(AOF) - La Commission européenne annonce avoir désigné aujourd'hui la société Booking comme contrôleur d'accès (gatekeeper) en vertu du règlement sur les marchés numériques (DMA), pour son service d'intermédiation en ligne Booking.com. Sur la base de l'auto-évaluation de Booking soumise le 1er mars 2024 selon laquelle elle répond aux seuils pertinents, la Commission a établi que ce service de plateforme "constitue une passerelle importante entre les entreprises et les consommateurs".

Booking dispose de six mois pour soumettre un rapport de conformité détaillé dans lequel elle explique en quoi elle se conforme à chacune des obligations de la DMA. Certaines règles du DMA commencent à s'appliquer avec effet immédiat, par exemple l'obligation d'informer la Commission de tout projet de concentration dans le secteur numérique.

Dans le cas où un contrôleur d'accès ne respecte pas les obligations fixées par le DMA, la Commission peut lui imposer des amendes allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial et jusqu'à 20 % en cas d'infractions répétées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.