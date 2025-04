Booking : des comptes meilleurs que prévu

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Malgré l'incertitude qui règne sur le marché quant à l'environnement géopolitique et macro-économique à court terme, nous restons concentrés sur la gestion de notre activité à long terme à nos partenaires fournisseurs et à nos voyageurs " a déclaré Glenn Fogel, le président-directeur général.

(AOF) - Booking a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux prévisions. Son résultat net s’est affaissé de 57 %, à 300 millions d’euros, au premier trimestre. Dans le même temps, le bénéfice par action ajusté a bondi de 22 %, pour atteindre 24,81 dollars, contre des attentes autour de 17,45 dollars par titre. La société de e-commerce spécialisée dans les voyages a également annoncé que le nombre de nuitées avait progressé de 7 %, et que les réservations brutes étaient également en croissance de 7 %. Partant, le chiffre d’affaires s’est apprécié de 8 %.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.