Bonnes perspectives pour le second semestre

Publication du chiffre d’affaires T2 2023/24

Pour ses résultats du second trimestre 2023/24, Nacon a publié un chiffre d’affaires de 32,3 M€ en baisse de -8,0%. Les Jeux affichent des revenus de 16,9 M€, en déclin de -12,9% tandis que les accessoires ressortent quasiment stables (-0,5%) à 14,5 M€. Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires du groupe recule de -8,7% pour atteindre 70,8 M€, avec les Jeux qui ressortent en retrait de -5,7% à 44,3 M€, et les accessoires de -12,7% à 24,9 M€.

Perspectives

Confiant sur la capacité de Nacon à délivrer un chiffre d’affaires en adéquation avec les attentes sur le pipeline du second semestre, nous prévoyons un chiffre d’affaires Jeu pour l’exercice 2023/24e de 126,2 M€ soit une hausse de +38,7%. De plus, nous revoyons à la hausse nos estimations de chiffre d’affaires accessoires 2023/24e et tablons maintenant sur des revenus de 70,4 M€ (vs 64,3 M€) soit une hausse de +15,0%. Au total, notre prévision de chiffre d’affaires 2023/24e s’élève à 200,7 M€ (vs 194,5 M€) soit une hausse de +28,6%.

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort 3,40 € (vs 3,80 €) et notre opinion reste à Achat.