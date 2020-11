Bone Therapeutics et Catalent finalisent l'opération d'acquisition de SCTS, la filliale de production de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics, par Catalent

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui que Catalent Pharma Solutions, Inc. (« Catalent ») a finalisé l'acquisition de Skeletal Cell Therapy Support SA (SCTS), la filiale de production de Bone Therapeutics, publiée le 29 octobre 2020. A la suite de cette transaction, les infrastructures de fabrication et les équipes opérationnelles de production de SCTS font désormais parties de la division Thérapie Cellulaire & Génique de Catalent.