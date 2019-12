Bone Therapeutics annonce la nomination du Dr. Miguel Forte en tant que Directeur Général, afin de mener la Société dans la prochaine phase de Développement

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.euBONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la nomination de Dr. Miguel Forte au poste de Directeur Général, avec prise de fonction à compter du 1er janvier 2020. Le Dr. Forte succèdera à Thomas Lienard, qui quitte la société en accord avec le Conseil d'administration et se rendra disponible ces six prochains mois afin d'assurer la transition managériale.