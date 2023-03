Bonduelle - Résultats semestriels 2022-2023 : Confirmation des objectifs de croissance de l'activité et de la rentabilité

BONDUELLE





Résultats semestriels 2022-2023

(1 er juillet - 31 décembre 2022)

Confirmation des objectifs de croissance de l’activité

et de la rentabilité

C roissance du chiffre d’affaires du groupe alimentée par les activités conserve et surgelé et impact favorable des devises

Revalorisations tarifaires liées aux inflations, en particulier des produits agricoles, amenées à se poursuivre

Adaptation du disposit if industriel en frais prêt à l’emploi aux Etats-Unis

Extension de la maturité du crédit syndiqué de 400 millions d’euros dans des conditions attractives

Confirmation des objectifs annuels dans un contexte volatil





En conformité avec la norme comptable I FRS 5, les éléments du compte de résultat 2021-2022 relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, cédées au 30 juin 2022, dont le groupe détient désormais 35 %, ont été retraités et regroupés dans la rubrique “résultat net des activités n on poursuiv ies”.

Commentaire de Guillaume Debrosse , Directeur Général :

“ La performance du premier semestre de l’exercice révèle la complémentarité de nos activités dans un contexte mondial inflationniste inédit. Sur nos marchés en conserve et en surgelé, en retail comme en restauration hors foyer, nos innovations et la politiq ue de revalorisation de prix, destinée à compenser les hausses des coûts de production, nous permettent de préserver la rentabilité du groupe.

En Europe, si nos activités en frais sont plus sensibles à la baisse globale de consommation, les plans de redres sement et d’innovation initiés sur les cœurs de business s’inscrivent dans une trajectoire encourageante, notamment en frais prêt à l’emploi. En Amérique du Nord, le recentrage des activités sur les segments valorisés se poursuit en parallèle de l’adaptati on du dispositif industriel de la côte Est des Etats-Unis.

Dans toutes les zones, les équipes se mobilisent pour compenser l’impact du choc inflationniste à court terme et assurer nos relais de croissance à moyen terme permettant au groupe, dans un enviro nnement plus que jamais incertain et volatil, de confirmer les objectifs annuels annoncés en octobre 2022.

Notre mission, inspirer la transition vers l’alimentation végétale, nous guide à long terme vers la transformation en entreprise à impact positif. P lus que jamais nous sommes convaincus que la performance ne peut être qualifiée de telle que si elle affiche un impact positif. Les accords de revalorisation des prix signés en France, basés sur un engagement fort de “ruissellement” en faveur de nos parten aires agriculteurs, la certification B Corp de notre business unit Bonduelle Fresh Americas , le développement de nos approvisionnements en énergies renouvelables lié à une politique de sobriété et de décarbonation initiée de longue date ou encore la reloca lisation réussie en Europe de filières de culture de légumineuses, montrent la pertinence de nos feuilles de route.”

Les comptes semestriels de l’exercice 2022-2023 ont été arrêtés par la Gérance puis examinés par le Conseil de Surveillance le 2 mars 2023 et ont été revus par les Commissaires aux Comptes.

Données d'activité - chiffres clés

(en millions d’euros) 1 er se mestre

2022-2023 1 er semestre

2021-2022 Variation Chiffre d’affaires 1 243,4 1 094,6 13,6 % Résultat opérationnel courant 43,1 27,6 56,1 % Marge opérationnelle courante 3,5 % 2,5 % 94 bps Résultat net consolidé 20,0 24,0 - 16,5 % Gearing (1) hors IFRS 16 0,68 1,19

Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires du 1 er semestre de l’exercice 2022-2023 du Groupe Bonduelle s’établit à 1 243,4 millions d’euros contre 1 094,6 millions d’euros le 1 er semestre de l’exercice précédent, soit une progression de + 13,6 % à taux de change courants et + 6,1 % en données comparables (2) , les évolutions favorables des devises renforçant la croissance de l’activité de + 7,5 %.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er semestre

2022-2023 1 er semestre

2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 739,1 663,8 11,4 % 12,3 % Zone hors Europe 504,2 430,8 17,0 % - 3,4 % Total 1 243,4 1 094,6 13,6 % 6,1 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er semestre

2022-2023 1 er semestre

2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 597,1 490,0 21,9 % 14,1 % Surgelé 138,5 118,2 17,2 % 16,6 % Frais 507,7 486,4 4,4 % - 4,4 % Total 1 243,4 1 094,6 13,6 % 6,1 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 59,4 % de l’activité sur la période, affiche sur l’ensemble du 1 er semestre une évolution globale de + 11,4 % à taux de change courants et + 12,3 % en données comparables (2) , l’ensemble des technologies s’affichant en progression sur le semestre.

La politique de revalorisation de prix destinée à compenser partiellement les inflations de coûts de production subies, se poursuit, particulièrement en conserve et en surgelé. Le repli limité des volumes sur la période s’explique par les quotas appliqués sur certains produits suite à une campagne déficitaire.

Le surgelé affiche une croissance en volumes positive tant en restauration hors foyer, qui poursuit son rattrapage post-covid, qu’en grande distribution (succès des récentes innovations lancées, en particulier sous la marque Cassegrain).

L’activité frais prêt à l’emploi (sachets de salades et produits traiteur), dont les inflations de coûts, donc les revalorisations de prix, sont plus limitées, affiche une croissance en valeur et une stabilité des volumes. Les difficultés d’approvisionnement et des marchés moins dynamiques en salades, ont en effet été compensés, sur la période, par une saison estivale particulièrement dynamique en traiteur.

Zone hors Europe

Le chiffre d’affaires de la zone hors Europe, représentant 40,6 % de l’activité sur le 1 er semestre, affiche une variation de + 17,0 % à taux de change courants et - 3,4 % en données comparables (2) .

Dans un contexte géopolitique instable, la zone Eurasie affiche un chiffre d’affaires (conserve et surgelé) en progression, liée aux revalorisations tarifaires, les volumes s’affichant dans cette zone en léger retrait comparé à l’année précédente.

En Amérique du Nord, l’activité frais prêt à l’emploi est en repli sur la période, impactée par les pertes de contrats intervenues sur le 2 ème semestre de l’exercice 2021-2022, par un marché de salades lui-même en repli, mais également par une crise agronomique affectant le rendement des salades dans la région de Salinas, générant un manque significatif de produits et un renchérissement des prix d’achat. Dans ce contexte, le Groupe Bonduelle a décidé d’adapter son dispositif industriel de la côte Est des Etats-Unis au niveau d’activité attendu et recentré sur les segments d’activités rentables ( cf infra ).

Rentabilité opérationnelle

La rentabilité opérationnelle courante du Groupe Bonduelle, au premier semestre 2022-2023, s’établit à 43,1 millions d’euros, en progression de 56,1 % en données publiées et 60,9 % en données comparables (2) avec un effet de saisonnalité particulièrement favorable au premier semestre. La marge opérationnelle courante s’inscrit, quant à elle, à 3,5 % en progression de 94 bps comparé au premier semestre de l’exercice précédent en données publiées et 130 bps en données comparables (2) .

En zone Europe, les hausses de tarifs principalement pratiquées sur les technologies de longue conservation (conserve et surgelé) permettent de compenser les inflations et préserver la rentabilité de la zone au premier semestre. Ainsi, la rentabilité opérationnelle courante progresse et s’établit désormais à 42,5 millions d’euros en données publiées (36,3 millions d’euros à la même période de l’exercice précédent), soit une marge opérationnelle courante en données publiées de 5,7 % (5,8 % en données comparables (2) , contre 5,5 % au même semestre de l’exercice précédent).

En zone hors Europe, la rentabilité opérationnelle courante s’affiche à 0,6 million d’euros, soit une marge opérationnelle courante de 0,1 % en données publiées (respectivement 1,1 million d’euros et 0,3 % en données comparables (2) ) contre - 8,7 millions d’euros l’exercice précédent.

La contribution restée négative de Bonduelle Fresh Americas (BFA), malgré les premiers effets des initiatives mises en place, limite la rentabilité de la zone, compensée par les résultats de la zone Eurasie, les effets de change bénéfiques améliorant la compétitivité de Bonduelle EurAsia Markets (BEAM) sur ses marchés.

Après prise en compte de charges non récurrentes d’un montant de 1,5 million d’euros, liées aux frais et honoraires de réorganisation du site de Florence (New Jersey, USA), la rentabilité opérationnelle s’affiche à 41,5 millions d’euros en données publiées contre 24,6 millions d’euros à la fin du premier semestre fiscal de l’exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier s’établit à - 17,5 millions d’euros contre - 8,7 millions d’euros l’exercice précédent. Malgré un effet volume positif lié au désendettement du groupe suite à la cession partielle de son activité conserve et surgelé en Amérique du Nord en fin d’exercice dernier, la charge financière progresse sous l’effet de la remontée rapide des taux d’intérêt des principales monnaies dans lesquelles le Groupe Bonduelle refinance son activité, en particulier hors zone euro.

Par ailleurs, le groupe enregistre des pertes de change principalement liées à l'extrême volatilité du rouble russe (- 4,5 millions d’euros), dont l’impact est plus que compensé par les gains de compétitivité constatés en rentabilité opérationnelle courante.

La hausse de la charge d’impôt (13,1 millions d’euros contre 4,6 millions d’euros au premier semestre de l’exercice précédent) est liée à la non activation des pertes de Bonduelle Fresh Americas sur ce semestre.

Après prise en compte du résultat financier, du résultat des sociétés mises en équivalence (dont cette année 35 % du résultat net de Nortera Foods) et de la charge d’impôt, le résultat net des activités poursuivies s'élève à 14,4 millions d’euros soit 1,2 % du chiffre d’affaires, en progression de 35,3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé s’affiche quant à lui à 20 millions d’euros contre 24 millions d’euros l’exercice précédent. Il intègre le résultat des activités non-poursuivies, soit au titre des 6 premiers mois de l’exercice 2022-2023, un ajustement favorable du prix de cession de 65 % de la business unit BALL pour un montant de 5,6 millions d'euros et, pour la période précédente, soit le premier semestre 2021-2022, 100 % du résultat net de Nortera Foods représentant 13,3 millions d'euros.

Situation financière

Le Groupe Bonduelle affiche, au 31 décembre 2022, un endettement net de 556,7 millions d’euros, contre 909,9 à la même période de l’exercice précédent, hors impact de l’application de la norme IFRS 16, soit un ratio de dette sur capitaux propres (gearing (1) ) de 68,1 %, (118,6 % l’exercice précédent). La baisse de l’endettement est expliquée par la cession partielle des activités de longue conservation en Amérique du Nord (BALL) intervenue en juin 2022 contrebalancée pour partie par la progression du besoin en fonds de roulement, elle-même liée à la hausse de la valeur des stocks du fait de l’inflation. Enfin, le coût moyen de la dette, hors IFRS 16, dans un contexte de hausse des taux significative s’établit à 3,93 % en hausse par rapport au premier semestre de l’exercice précédent (1,59 %).

Une fois prise en compte de la norme IFRS 16, la dette du groupe s’établit à 633,9 millions d’euros et le gearing (1) à 79,0 %.

Il est rappelé que la saisonnalité de l’activité (campagnes agricoles estivales) entraîne un niveau élevé d’endettement au 31 décembre non représentatif de l’endettement moyen ni de celui à la clôture de l’exercice fiscal.

Evénements significatifs

Adaptation du dispositif industriel américain

Dans le but d'améliorer sa compétitivité sur le marché des produits frais prêts à l’emploi aux Etats-Unis et de recentrer son activité sur les segments valorisés de celui-ci, le Groupe Bonduelle adapte le dispositif industriel de son activité sur la côte Est des Etats-Unis.

Ainsi, les activités de fabrication à Florence (New Jersey) seront fusionnées dans les prochains mois avec le site de Swedesboro, également dans le New Jersey. Cette opération vise à optimiser la production de l'ensemble des produits destinés aux clients américains, tout en réalisant des gains d'efficacité et de couverture des coûts fixes.

Le site actuel de Florence sera reconverti en entrepôt pour la côte Est avec le maintien d’emplois sur le site et tous les opérateurs en poste à Florence se verront proposer un emploi à Swedesboro. La charge nette de cette réorganisation, estimée à ce jour entre 6,0 et 8,0 millions d’euros, et dont 1,3 million d’euros a déjà été constaté au premier semestre, sera enregistrée sur l’exercice fiscal 2022-2023 au titre des éléments non récurrents.

Amendement du crédit syndiqué à impact de 400 millions d’euros

Le 6 février 2023, le Groupe Bonduelle a signé, avec ses partenaires bancaires, un amendement de son crédit revolving syndiqué (RCF) de 400 millions d’euros sécurisant ainsi une source essentielle de financement, particulièrement adaptée à la saisonnalité de ses besoins de financement, et dans des conditions très compétitives et ce malgré l’environnement économique actuel instable. Cet aménagement prévoit une extension de 2 ans, portant la maturité de 2026 à 2028, avec deux options d'extension d'un an chacune, portant la maturité finale du crédit à février 2030.

Cette ligne de crédit intègre à ces conditions financières des indicateurs de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) en phase avec la mission et la raison d’être du groupe, tant en matière de certification B Corp, que de réduction de son empreinte carbone et de contribution, avec ses partenaires agricoles, à une agriculture régénératrice.

Cette opération démontre une nouvelle fois la confiance accordée par les banques partenaires et la volonté d’accompagner le développement du Groupe Bonduelle sur le long terme.

Publication du Document d’Enregistrement Universel et du Rapport Intégré

Le Document d’Enregistrement Universel (DEU) au titre de l’exercice 2021-2022 est consultable sur le site www.bonduelle.com.

Le groupe publie également pour la deuxième année un rapport intégré, également consultable sur le site, décrivant le modèle d’affaires de Bonduelle et sa traduction en matière de performance financière et extra-financière.

Perspectives

Bonduelle, à l’instar de l’industrie agro-alimentaire dans le monde, fait face à un environnement de consommation à la fois fragile, volatil et incertain, alimenté par une inflation passée, mais également à venir, en particulier sur les matières agricoles, sans précédent, et qui rend à nouveau indispensable des revalorisations tarifaires importantes.

Néanmoins, compte tenu des performances obtenues au 1 er semestre, qui bénéficient d’une saisonnalité de rentabilité favorable, le Groupe Bonduelle prévoit, pour l’ensemble de l’exercice, une progression de son chiffre d’affaires de l’ordre de 8 % et une marge opérationnelle courante stable comparées à l’exercice précédent toutes deux à taux de change et périmètre constants, conformes aux objectifs annoncés en début d’exercice.

