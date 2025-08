Bonduelle, EssilorLuxottica, Accor... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

AB Science a dévoilé le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 2,55 millions d'euros. Les fonds levés doivent permettre de fournir à la société des ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939. Avec ce renforcement de sa trésorerie, AB Science peut couvrir ses besoins en financement " en 2025 et au-delà des 12 prochains mois ".

Accor

Accor a annoncé le lancement d'une seconde tranche de son programme de rachat d'actions pour un montant de 240 millions d'euros. Le prix par action ne pourra pas excéder le prix maximum de 80 euros fixé par l'Assemblée générale mixte des actionnaires. Le groupe hôtelier a indiqué qu'il avait déjà finalisé la première tranche de son programme de rachat d'actions pour un montant de 200 millions d'euros le 23 mai dernier. Les actions achetées sont destinées à être annulées.

BNP Paribas

L'Autorité bancaire européenne a publié les résultats du test de résistance auquel ont été soumis les banques européennes. Ces tests ont été réalisés en coordination avec la Banque centrale européenne (BCE), le Mécanisme de surveillance unique (MSU) et le Comité européen du risque systémique (CERS). BNP Paribas a démontré un haut niveau de résilience lors du test, avec une perte maximale du ratio CET1 fully loaded par rapport au point de départ de -235 points de base, soit une amélioration significative par rapport aux -398 points observés lors de l'exercice 2023.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour l'exercice 2024-2025 (clos le 30 juin 2025), s'établit à 2,203 milliards d'euros soit un repli de 0,8% en données comparables et de 0,9% en données publiées par rapport à l'exercice 2023-2024. Malgré une légère baisse de l'activité sur l'exercice, le groupe confirme son objectif de stabilité de la rentabilité opérationnelle courante, en ligne avec son plan de transformation "Transform to win", grâce à la poursuite du redressement des activités nord-américaines, la bonne tenue des activités en Eurasie et un strict programme de maîtrise des coûts.

Clariane

Clariane a placé avec succès une émission obligataire additionnelle dans le cadre de l'emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030 pour un montant de 100 millions d'euros, avec un coupon annuel de 7,875%. Le montant total de la souche obligataire est ainsi porté à 500 millions d'euros. La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées précise que le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de son endettement existant, y compris le remboursement des OCEANE.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé l'acquisition d'Automation & Robotics (A&R), une société créée en Belgique en 1983. Cette dernière est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes automatisés de contrôle qualité des verres optiques, utilisés par les laboratoires de prescription et en production en série. A&R couvre toute la chaîne de valeur, des machines industrielles de haute précision aux solutions logicielles sophistiquées et englobe la R&D, le développement logiciel, la fabrication, la distribution et le déploiement ainsi que les services associés.

Gecina

Gecina a finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 24 juillet dernier portant sur deux souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 527,6 millions. Environ 247,1 millions d'euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 juin 2027, offrant un coupon de 1,375 % et dont l'encours résiduel s'élevait à 700 millions d'euros avant ce rachat (452,6 millions d'euros après ce rachat).

Latécoère

Latécoère a annoncé la finalisation de la cession de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (Mades) au Groupe Cicor. Cette opération rappelle Latécoère s'inscrit dans une stratégie de réallocation des ressources visant à investir dans les activités principales du groupe d'aérostructures et d'interconnexion, afin de répondre aux besoins croissants des clients, alors que l'industrie aérospatiale poursuit son retour aux niveaux historiques de production d'avions.

NRJ Group

Les comptes semestriels de NRJ Group se sont sensiblement dégradés en raison d’un contexte publicitaire moins favorable que prévu et par le renforcement de la grille des programmes en Radio. Partant, le chiffre d’affaires hors échanges a reculé de 2,5 %, à 154,8 millions d’euros, tandis que l’Ebitda (toujours hors échanges) a fondu de 23,8 %, à 25,3 millions d’euros. Le résultat opérationnel a quasiment diminué de moitié (-47,4 %), à 10 millions d’euros.