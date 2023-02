Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023 : Progression de l'activité alimentée par les revalorisations tarifaires / Adaptation du dispositif industriel destiné au marché du frais prêt à l’emploi aux Etats-Unis

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2022-2023

(1 er juillet - 31 décembre 2022)





Progression de l’activité alimentée p ar les revalorisations tarifaires

Adaptation du dispositif industriel destiné au marché du frais prêt à l’emploi aux Etats-Unis





Accélération de la croissance du chiffre d’affaires du groupe au 2 ème trimestre alimentée par les activités conserve et surgelé

Impact favorable significatif des devises

Fusion des activités industrielles des sites de Florence et de Swedesboro (New Jersey - USA)





En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat 2021-2022 relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, cédées au 30 juin 2022, dont le groupe détient désormais 35 %, ont été retraités et regroupés dans la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”. Le chiffre d’affaires publié au compte de résultat consolidé 2021-2022 exclut donc ces “activités non poursuivies” selon les normes IFRS.

Le chiffre d’affaires du 1 er semestre de l’exercice 2022-2023 du Groupe Bonduelle s’établit à 1 243,4 millions d’euros contre 1 094,6 millions d’euros le 1 er semestre de l’exercice précédent, soit une progression de + 13,6 % à taux de change courants et + 6,1 % en données comparables*, les évolutions favorables des devises renforçant la croissance de l’activité de + 7,5 %.

La croissance du chiffre d’affaires du 2 ème trimestre montre une accélération, comparée au 1 er trimestre de l’exercice, à + 16,0 % à taux de change courants et + 7,6 % en données comparables*.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er semestre 2022-2023 1 er semestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 2 ème tri mestre 2022-2023 2 ème trimestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 739,1 663,8 11,4 % 12,3 % 390,5 343,3 13,7 % 14,8 % Zone hors Europe 504,2 430,8 17,0 % - 3,4 % 281,6 236,3 19,2 % - 2,9 % Total 1 243,4 1 094,6 13,6 % 6,1 % 672,1 579,6 16,0 % 7,6 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er semestre 2022-2023 1 er semestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 2 ème trimestre 2022-2023 2 ème trimestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 597,1 490,0 21,9 % 14,1 % 357,0 284,9 25,3 % 15,9 % Surgelé 138,5 118,2 17,2 % 16,6 % 76,9 64,6 19,0 % 18,2 % Frais 507,7 486,4 4,4 % - 4,4 % 238,2 230,0 3,5 % - 5,6 % Total 1 243,4 1 094,6 13,6 % 6,1 % 672,1 579,6 16,0 % 7,6 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 59,4 % de l’activité sur la période, affiche sur l’ensemble du 1 er semestre une évolution globale de + 11,4 % à taux de change courants et + 12,3 % en données comparables*, l’ensemble des technologies s’affichant en progression sur le semestre.

Les variations au titre du 2 ème trimestre s’établissent, elles, respectivement à + 13,7 % et + 14,8 %, en accélération par rapport au 1 er trimestre.

La politique de revalorisation de prix destinée à compenser partiellement les inflations de coûts de production subies, se poursuit, particulièrement en conserve et en surgelé. Un repli limité des volumes sur la période est constaté. Il s’explique par les quotas appliqués sur certains produits suite à une campagne déficitaire.

Le surgelé affiche une croissance en volumes positive tant en restauration hors foyer, qui poursuit son rattrapage post-covid, qu’en grande distribution (succès des récentes innovations lancées, en particulier sous la marque Cassegrain).

L’activité frais prêt à l’emploi (sachets de salades et produits traiteur), dont les inflations de coûts, donc les revalorisations de prix, sont plus limitées, affiche une croissance en valeur et une stabilité des volumes. Les difficultés d’approvisionnement et des marchés moins dynamiques en salades, ont en effet été compensés, sur la période, par une saison estivale particulièrement dynamique en traiteur.

Zone hors Europe

Le chiffre d’affaires de la zone hors Europe, représentant 40,6 % de l’activité sur le 1 er semestre, affiche une variation de + 17,0 % à taux de change courants et - 3,4 % en données comparables*. Les variations au titre du 2 ème trimestre s’établissent respectivement à + 19,2 % et - 2,9 %.

Dans un contexte géopolitique instable, la zone Eurasie affiche un chiffre d’affaires (conserve et surgelé) en progression, lié aux revalorisations tarifaires, les volumes s’affichant dans cette zone en léger retrait comparé à l’année précédente.

En Amérique du Nord, l’activité frais prêt à l’emploi est en repli sur la période, impactée par les pertes de contrats intervenues sur le 2 ème semestre de l’exercice 2021-2022, par un marché de salades lui-même en repli, mais également par une crise agronomique affectant le rendement des salades dans la région de Salinas, générant un manque significatif de produits et un renchérissement des prix d’achat. Dans ce contexte, le Groupe Bonduelle a décidé d’adapter son dispositif industriel de la côte Est des Etats-Unis au niveau d’activité attendu et recentré sur les segments d’activités rentables ( cf infra ).

Autre fait marquant

Adaptation du dispositif industriel américain

Dans le but d'améliorer sa compétitivité sur le marché des produits frais prêts à l’emploi aux Etats-Unis et de recentrer son activité sur les segments valorisés de celui-ci, le Groupe Bonduelle adapte le dispositif industriel de son activité sur la côte Est des Etats-Unis.

Ainsi, les activités de fabrication à Florence (New Jersey) seront fusionnées dans les prochains mois avec le site de Swedesboro, également dans le New Jersey. Cette opération vise à optimiser la production de l'ensemble des produits destinés aux clients américains, tout en réalisant des gains d'efficacité et de couverture des coûts fixes.

Le site actuel de Florence sera reconverti en entrepôt pour la côte Est avec le maintien d’emplois sur le site et tous les opérateurs en poste à Florence se verront proposer un emploi à Swedesboro. L’impact financier de cette réorganisation sera enregistré sur l’exercice fiscal 2022-2023 au titre des éléments non récurrents, qui seront précisés lors de la présentation des résultats semestriels.

Perspectives

Dans un environnement particulièrement incertain, l’atteinte des objectifs du groupe en matière de croissance de l’activité et de rentabilité au titre de l’exercice 2022-2023, qui seront précisés lors de la publication des résultats semestriels, restera dépendante à la fois des dynamiques de consommation, difficilement prédictibles, mais également des revalorisations tarifaires, à nouveau indispensables pour compenser les évolutions de certaines composantes du coût de revient, en particulier les matières agricoles.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions es t traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’ex ercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu. Dans le cas spécifique de la perte de contrôle des activités longue conservation en Amérique du Nord, la norme IFRS 5 a yant été appliquée sur les données historiques, le chiffre d'affaire est déjà retraité dans les éléments historiques ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commen çant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de perform ance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements financiers :

- Résultats 1 er semestre 2022-2023 : 3 mars 2023 (avant bourse)

- Chiffre d’affaires 3 ème trimestre 2022-2023 : 4 mai 2023 (après bourse)

