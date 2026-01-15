 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bombardier va construire un nouveau centre de production au Québec
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:13

Bombardier annonce un nouveau centre de production de 126 000 pieds carrés à Dorval, qui complétera les installations existantes du groupe dans le but d'accroître encore la capacité de production et la productivité, et dont l'ouverture est prévue avant la fin de 2027.

Le projet représente un investissement d'environ 100 millions de dollars et fait partie de la stratégie à long terme du constructeur aéronautique canadien visant à accroître la productivité alors qu'il répond à la demande croissante pour ses avions d'affaires.

Par ailleurs, Bombardier indique que le Québec doit lui octroyer un prêt remboursable et non annulable de 35 millions de dollars dans le cadre du programme ESSOR d'Investissement Québec, géré par le gouvernement de la Province.

Valeurs associées

BOMBARDIER RG-B-SV
248,380 CAD TSX 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank