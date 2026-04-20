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Bombardier signe un accord de services de 300 MUSD avec Vista
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 12:04

Le constructeur canadien renforce sa relation avec l'opérateur d'aviation d'affaires grâce à un contrat de maintenance à long terme.

Bombardier annonce la signature d'une entente de services avec Vista, d'une valeur d'environ 300 millions de dollars sur 5 ans, centrée sur ses programmes Smart Parts. Cet accord couvre la récente commande d'avions Challenger 3500 ainsi qu'une large partie de la flotte existante de Vista.

Le dispositif repose sur une facturation à l'heure de vol, offrant une meilleure prévisibilité des coûts de maintenance et une protection sur des composants clés, incluant avionique, systèmes majeurs, pneus et freins.

Ce contrat s'inscrit dans la continuité de commandes récentes, dont 40 Challenger 3500 (pour 1,18 MdUSD) avec des options pouvant porter le total à 160 appareils, soit jusqu'à 4,72 MdsUSD.

"Cette entente renforce notre relation et garantit une meilleure maîtrise des coûts pour Vista", souligne Paul Sislian, vice-président exécutif de Bombardier. De son côté, Vista met en avant un levier clé pour améliorer la fiabilité opérationnelle et l'expérience client.

Le titre Bombardier a terminé en hausse de 2,8% vendredi dernier et affiche une progression de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.

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BOMBARDIER RG-A-MV
265,630 CAD TSX -1,22%
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