Bombardier envisage d'augmenter sa production d'avions à réaction après avoir dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

par Allison Lampert et Aatreyee Dasgupta

Bombardier BBDb.TO envisage la possibilité d'augmenter la production de ses jets privés en raison de l'accroissement des commandes, a déclaré le directeur général Eric Martel aux analystes jeudi, après que l'entreprise a annoncé des revenus pour le troisième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes. La demande soutenue de vols privés gonfle les carnets de commandes des fabricants d'avions d'affaires, tout en stimulant les ventes de pièces détachées et de services de réparation. La société Bombardier, basée à Montréal, développe le service après-vente aux États-Unis pour répondre à la demande.

Malgré les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, le plus grand marché mondial pour les avions d'affaires, Bombardier a pu exporter ses avions au sud de la frontière, car ils sont conformes à l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Le carnet de commandes de Bombardier pour les avions et les services ayant atteint le niveau record de 16,6 milliards de dollars en cinq ans, M. Martel a déclaré que le fabricant de jets privés évaluait si sa base d'approvisionnement pouvait supporter une production plus importante.

"Alors que nous nous préparons pour la seconde moitié de la décennie, nous sommes en mesure de commencer à réévaluer certains taux de production à long terme dans des domaines où nos installations et l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement pourraient supporter des augmentations pour répondre à la demande", a-t-il déclaré.

Alors que les fabricants d'avions d'affaires ont vu leur chaîne d'approvisionnement s'améliorer, les moteurs restent un défi. Bombardier attend également que les régulateurs américains et européensapprouvent son avion d'affaires Global 8000, d'une valeur de 83 millions de dollars, qui a été certifié par l'autorité de régulation des transports du Canada mercredi.

La société a livré 34 avions au cours du troisième trimestre, contre 30 au cours de la même période de l'année précédente, et a réaffirmé son intention delivrer 150 avions à ses clients cette année. Elle aenregistré une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 2,31 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle des analystes qui était de 2,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus du segment des services ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente.

Cependant, Bombardier n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfice par action sur une base ajustée. L'entreprise a gagné 1,21 $ par action au cours du trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à 74 cents par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 1,40 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

M. Martel a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes d'avions d'affaires au Canada rebondissent après que le gouvernement canadien a supprimé une taxe de luxe sur les avions privés. Avant l'introduction de cette taxe, il s'en vendait environ 10 par an. "Maintenant que la taxe a été supprimée, nous avons du retard à rattraper ."