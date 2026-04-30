Bombardier dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une utilisation accrue des jets privés et à une demande accrue en matière de réparations

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* Bombardier a dû faire face à des problèmes d'approvisionnement au premier trimestre qui ont affecté ses livraisons

* Le directeur général indique que les négociations concernant les commandes au Moyen-Orient ont été suspendues en raison de la guerre

* Les constructeurs d'avions privés continuent de constater une forte demande d'avions

(Ajout d'un commentaire du directeur général issu de la conférence téléphonique) par Allison Lampert et Aatreyee Dasgupta

Le constructeur canadien d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses services de réparation et de maintenance et à une augmentation du trafic aérien privé malgré la hausse des prix du kérosène.

Le chiffre d'affairesde Bombardier provenant des services a bondi de 25 % en glissement annuel pour atteindre 617 millions de dollars, grâce à la forte demande de pièces détachées et de maintenance de sa flotte mondiale de jets en pleine expansion, en particulier aux États-Unis.

«Malgré tout ce qui se passe actuellement, la guerre avec l'Iran et l'Ukraine, nous constatons, vous savez, une croissance continue des heures de vol », a déclaré le directeur général de Bombardier, Eric Martel, aux analystes.

L'aviation privée est restéelargement résiliente malgré la hausse des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient , qui a conduit les compagnies aériennes commerciales à réduire leurs vols. L'utilisation par les exploitants desjets Global à cabine large de Bombardiera augmenté de 8 % au cours des trois premiers mois de 2026, par rapport au même trimestre de l'année dernière, a indiqué M. Martel.

Les constructeurs de jets privés, notamment Bombardier et son concurrent General Dynamics < GD.N> Gulfstream Aerospace, continuent de constater une forte demande mondiale d'avions, tirée par les États-Unis, bien que les commandes aient ralenti au Moyen-Orient.

Mais les avionneurs sont toujours aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont limité la production et les livraisons. M. Martel a déclaré que la société avait été confrontée au premier trimestre à un problème de chaîne d'approvisionnement hors moteurs qui a affecté la livraison d'une poignée d'avions, tout en ajoutant que le problème avait depuis été résolu.

Bombardier a généré 360 millions de dollars de flux de trésorerie disponible – un indicateur clé suivi par les investisseurs – au cours du trimestre, son plus haut niveau pour un premier trimestre depuis près de deux décennies. Ce flux de trésorerie disponible marque un revirement par rapport aux 304 millions de dollars utilisés au cours du même trimestre de l’année précédente.

Bombardier a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année 2026 à plus d'un milliard de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 600 millions et un milliard de dollars , et s'attend à ce que le deuxième trimestre affiche un flux de trésorerie disponible positif.

La société basée à Montréal a livré 24 appareils au cours du trimestre, soit un de plus qu'au cours de la même période l'année dernière, et a réitéré son intention delivrer plus de 157 avions à ses clients cette année .

Bombardier a bénéficié de nouvelles commandes pour son jet d'affaires à très long rayon d'action Global 8000, récemment certifié.

Sur une base ajustée, Bombardier a réalisé un bénéfice de 1,81 dollar par action au premier trimestre, contre une moyenne des estimations des analystes de 77 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires trimestriel en glissement annuel, à 1,6 milliard de dollars, mais ce chiffre est légèrement inférieur aux estimations de 1,64 milliard de dollars.