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Bolloré, Exail, Kering, Valneva, Virbac...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 18/03/2026 à 09:03

(AOF) - Bolloré

Au titre de son exercice 2025, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros, en recul de 9% à périmètre et taux de change constants, pénalisé par la baisse des cours. Bolloré Energy recule de 9% à 2,51 MdsEUR malgré des volumes en hausse, tandis que l'Industrie baisse de 13% à 0,31 MdEUR, sur une base de comparaison élevée, malgré la bonne tenue des Films.

Eurazeo

Eurazeo annonce avoir réalisé, à travers une opération sponsorless, un nouvel investissement auprès du Groupe Pierre Schmidt, dans sa stratégie qui "vise à accompagner des entreprises européennes à fort potentiel engagées dans la transformation de leur secteur". "Cette opération permet à la famille Schmidt de se reluer au capital afin de détenir 100% des titres du groupe, poursuivant ainsi l'histoire familiale commencée il y a quatre générations", met en avant la société d'investissement. Cet investissement est porté par l'équipe Flex Financing d'Eurazeo, qui propose des solutions de financement sur mesure, permettant à des dirigeants-fondateurs de préserver leur contrôle du capital.

Exail

Exail Technologies publie un résultat net de 5,9 MEUR au titre de 2025, contre une perte de -5 MEUR en 2024, avec une croissance de l'EBITDA courant de 40% à 103 MEUR, plus rapide que celle des revenus, permettant une amélioration de la marge correspondante de 2 points à 22%. L'accroissement de la profitabilité a été marqué au 2e semestre 2025, avec une marge d'EBITDA courant de 23%, en amélioration de 2,4 points par rapport au 2e semestre 2024 et de 3 points par rapport au 1er semestre 2025.

Figeac Aéro

Figeac Aéro a dévoilé la signature de nouveaux accords pour la production au Mexique de composants mécaniques pour l'assemblage de sièges passagers, de harnais électriques et de trains d'atterrissage, équipant les flottes commerciales actuelles.

Ipsen

Ipsen annonce la présentation de nouvelles données précliniques issues de plusieurs programmes de développement précoce actuellement en phase I, lors du congrès de l'American Association of Cancer Research (AACR), illustrant le "potentiel transformateur de son pipeline d'immuno-oncologie précoce". Ces nouvelles données comprennent une présentation orale pour le nouvel activateur de cellules T (TCA) IPN01203, dévoilée lors de la session "New Drugs on the Horizon", mettant en avant son mode d'action différencié activant les cellules T Vβ6/Vβ10.

Kering

Kering annonce la nomination de Pierre Houlès en tant que directeur digital, IA et IT du groupe, avec effet immédiat. Il intègre le comité exécutif du groupe de luxe. Afin de soutenir l'ambition opérationnelle et technologique de Kering, il a pour mission de renforcer la stratégie digitale du groupe et d'accélérer la transformation de son architecture technologique. Il contribuera ainsi à bâtir un modèle intégrant pleinement les innovations au service de la performance et de la désirabilité des Maisons.

Mersen

Mersen dévoile un résultat net part du groupe de 14,1 millions d'euros pour l'année passée, contre 59 MEUR en 2024, avec une marge opérationnelle courante en recul de 1,3 point à 9,2% et une marge d'EBITDA courant en diminution de 0,5 point à 16,0%. Le groupe des spécialités électriques et des matériaux avancés a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1 186 MEUR, en repli organique de 3,2%, une baisse qui reflète des situations contrastées.

Parrot

Le spécialiste français des drones bénéficie du cadre d'acquisition de l'OTAN pour amorcer le déploiement de ses appareils auprès de plusieurs forces de défense.

Parrot annonce que des premières commandes ont été passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) pour ses micro-drones ANAFI UKR, avec des livraisons débutées au 1er trimestre 2026.

Sanofi

L'agence américaine du médicament (FDA) a accordé la désignation de thérapie innovante au médicament expérimental venglustat de Sanofi pour le traitement des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3 (MG3). Cette décision repose sur les résultats prometteurs de l'étude de phase III LEAP2MONO, qui ont montré des améliorations significatives des symptômes neurologiques chez les patients traités par le venglustat par rapport à ceux recevant le traitement enzymatique substitutif standard.

SES

L'opérateur de satellites luxembourgeois SES annonce le lancement et la fixation du prix de sa transaction hybride PNC5.25 Subordinated Perpetual with Automatic Conversion Events (SPACE), garantie sur une base subordonnée par SES et SES Americom.

Technip Energies

Technip Energies annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 150 millions d'euros. Ce programme se décompose comme suit : jusqu'à 120 MEUR pour l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation ; jusqu'à 30 MEUR destinés à couvrir les obligations de la société au titre de ses plans d'intéressement en actions. Le nombre maximal d'actions pouvant être acquises est fixé à 5 millions, pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2026.

Technip Energies a signé un accord avec Verso Energy en vue d'acquérir une participation minoritaire dans le projet DEZiR, une usine de carburant de synthèse pour l'aviation ("eSAF") située à Rouen, en France. Cet investissement témoigne du soutien de Technip Energies à ce projet industriel majeur, lauréat des programmes France 2030 et de l'Innovation Fund européen.

Vallourec

Vallourec a remporté un contrat avec BP Berau pour la fourniture de tubes premium et de connexions VAM pour le projet Tangguh, le premier chantier offshore de Capture et Stockage de Carbone (CCS), en Papouasie Occidentale (Indonésie). Le groupe fournira également ses services destinés à la gestion des tubes et le support technique.

Valneva

Valneva affiche une perte nette de 115,2 MEUR pour l'année écoulée, contre une perte nette de 12,2 MEUR en 2024, qui intégrait toutefois un gain lié à la vente du bon de revue prioritaire (PRV) reçu pour Ixchiq. Du fait de cette base de comparaison défavorable, la société de vaccins a vu son EBITDA ajusté passer de +32,9 MEUR à -59,4 MEUR, alors que son chiffre d'affaires total a augmenté de 3% à 174,7 MEUR.

Virbac

Le chiffre d'affaires a atteint 1 465 millions d'euros en 2025, contre 1 397 millions d'euros en 2024, en croissance de 4,8 %. Hors effets de change, le chiffre d'affaires affiche une croissance significative de 8,7 %. À taux de change et périmètre constants, la croissance pour l'exercice 2025 s'établit à 7,9%. Le résultat opérationnel courant (avant amortissements) s'établit à 234,4 MEUR en 2025, contre 231,8 MEUR en 2024. La marge réelle (publiée) a atteint 16,0% en 2025, contre 16,6% en 2024.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BOLLORE SE
5,0050 EUR Euronext Paris +14,58%
EURAZEO
40,7400 EUR Euronext Paris +2,62%
EXAIL TECH
146,0000 EUR Euronext Paris +7,67%
FIGEAC AERO
9,8600 EUR Euronext Paris +4,67%
IPSEN
158,4000 EUR Euronext Paris +0,44%
KERING
249,9500 EUR Euronext Paris +0,95%
MERSEN
23,3000 EUR Euronext Paris -4,90%
PARROT
8,9200 EUR Euronext Paris +12,63%
SANOFI
76,6800 EUR Euronext Paris -0,27%
SES
6,155 EUR Euronext Paris -0,16%
SES GLOBAL FDR
6,185 EUR Tradegate +0,24%
SES GLOBAL FDR
6,068 EUR LSE Intl -1,38%
SES GLOBAL FDR
6,7000 USD OTCBB 0,00%
TECHNIP ENERGIES
32,4600 EUR Euronext Paris +2,27%
VALLOUREC
19,5450 EUR Euronext Paris -0,23%
VALNEVA
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VIRBAC
341,0000 EUR Euronext Paris +1,94%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 09:03:00.

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