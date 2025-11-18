Boise Cascade chute suite à l'accord d'acquisition de Humphrey Company

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de la société de bois d'œuvre Boise Cascade BCC.N chutent de 1 % à 65,97 $

** La société annonce qu'elle achètera le distributeur de matériaux de construction Humphrey Company

** Les installations de distribution de Humphrey desservent les marchands de bois et les distributeurs en une étape de la Nouvelle-Angleterre, de l'État de New York et du New Jersey

** Boise Cascade exploite actuellement 39 sites de distribution aux États-Unis et le nouveau site élargit encore ses activités dans la région du nord-est

** La valeur de la transaction n'a pas été divulguée par l'entreprise

** La transaction devrait être finalisée en décembre

** En incluant les mouvements de la séance, BCC est en baisse de 44,1 % depuis le début de l'année