Boise Cascade chute suite à l'accord d'acquisition de Humphrey Company
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de la société de bois d'œuvre Boise Cascade BCC.N chutent de 1 % à 65,97 $

** La société annonce qu'elle achètera le distributeur de matériaux de construction Humphrey Company

** Les installations de distribution de Humphrey desservent les marchands de bois et les distributeurs en une étape de la Nouvelle-Angleterre, de l'État de New York et du New Jersey

** Boise Cascade exploite actuellement 39 sites de distribution aux États-Unis et le nouveau site élargit encore ses activités dans la région du nord-est

** La valeur de la transaction n'a pas été divulguée par l'entreprise

** La transaction devrait être finalisée en décembre

** En incluant les mouvements de la séance, BCC est en baisse de 44,1 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

