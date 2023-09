BOIRON : Résultats du premier semestre 2023

(Données ayant fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes)

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 6 septembre 2023, a établi les comptes sociaux et consolidés semestriels au 30 juin 2023.

en milliers d'euros 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires (1) 239 884 256 762 -6,6% (2) Résultat opérationnel 17 782 19 994 -11,1% Résultat net - part du Groupe 15 468 12 524 +23,5% Capacité d'autofinancement (3) 19 576 21 293 -8,1% Investissements nets 13 543 11 424 +18,5% Trésorerie nette 231 185 242 831 -4,8%

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires semestriel ont fait l'objet d'un avis financier le 18 juillet 2023 ( https://www.boironfinance.fr/communiques/chiffre-d-affaires ).

(2) -6,8% à taux de change constant.

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Évolution du chiffre d'affaires

La diminution des ventes de 6,6% sur le semestre est liée d'une part à l'effet de base provenant des ventes importantes de tests COVID sur le premier semestre 2022, et d'autre part à la baisse en France des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun (cf. avis financier sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 publié par la société le 18 juillet dernier).

Évolution de la rentabilité

La marge brute progresse de 67,1% à 72,9% du chiffre d'affaires suite à la baisse de la part des tests COVID dans l'activité du semestre.

Les charges opérationnelles augmentent de 7 253 K€, compte tenu en particulier des dépenses de promotion qui progressent de 5 246 K€ notamment en France, en Italie et aux Etats-Unis.

Les autres produits et charges opérationnels se soldent par un produit net de 5 435 K€, principalement composé d'ajustements liés à la participation dans ABBI [*] sans impact en trésorerie, par rapport à un montant de 2 917 K€ (composé essentiellement de cession d'actifs) sur le premier semestre de l'année précédente.

Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève ainsi à 17 782 K€, en baisse de 2 212 K€ par rapport au premier semestre de l'année précédente.

Le résultat net de 15 468 K€ bénéficie de la hausse des produits de placement qui passent de 530 K€ à 3 774 K€, grâce à la hausse des taux d'intérêt.

Conformément aux projections, les décaissements au titre de la réorganisation en France sur le premier semestre 2023 se sont élevés à 6 614 K€. Ce montant vient s'ajouter aux 15 510 K€ décaissés en 2021 et aux 21 334 K€ décaissés en 2022.

Perspectives

L'évolution des ventes du Groupe sur l'année 2023 dépendra de la poursuite de la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques, des lancements à venir et du niveau de pathologie de fin d'année. Ainsi, les ventes de l'année 2023 pourraient afficher un léger recul par rapport à 2022. Compte tenu de l'évolution du mix-produit et des ajustements exceptionnels liés à ABBI déjà comptabilisés comme mentionné ci-dessus, le résultat opérationnel pourrait s'inscrire en hausse par rapport à 2022.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Evènement post-clôture

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 4 juillet, il est rappelé le projet d'opération de transfert par voie de cession et d'apport de l'intégralité des actions BOIRON détenues par le concert familial BOIRON au bénéfice de la société BOIRON DEVELOPPEMENT (953 894 037 RCS Lyon) et de l'entrée de EW HEALTHCARE PARTNERS au capital de la société BOIRON DEVELOPPEMENT.

Cette opération serait suivie du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (l' « Offre ») sur les actions BOIRON, qui pourrait intervenir au début du 4 ème trimestre de cette année, puis, si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre, de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire (toutes les informations relatives à ce projet d'Offre sont disponibles sur www.opas-boiron.com ).

Dans le cadre de ce projet, le Conseil d'Administration de la Société réuni ce jour a décidé de la convocation de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 16 octobre 2023. Cette convocation fait l'objet d'un autre communiqué de presse publié ce jour.

Laboratoires BOIRON

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les informations sur l'activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2023, sera diffusé dans les prochains jours conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il pourra être consulté sur le site de notre société ( https://www.boironfinance.fr/informations-financieres/donnees-semestrielles ).

Notre prochain rendez-vous : le 19 octobre 2023 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et de l'information trimestrielle au 30 septembre 2023

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr

[*] ABBI : compte tenu des réalisations constatées au 30 juin 2023 et du calendrier de déploiement de la stratégie de développement, les dettes liées aux compléments de prix et l'instrument dérivé ont été annulés (+9 667 K€). Par ailleurs, une dépréciation complémentaire du goodwill a été constatée (-4 297 K€), portant la dépréciation à 100% du goodwill. L'impact net de ces écritures est un profit de 5 370 K€.

