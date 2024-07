BOIRON : ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

3 juillet 2024

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni ce jour sous la présidence de Thierry BOIRON, a acté une évolution de la gouvernance du Groupe.

Dans ce cadre, Thierry BOIRON a été nommé Directeur Général en remplacement de Valérie LORENTZ- POINSOT, qui démissionne concomitamment de son mandat d'administratrice.

Anabelle FLORY-BOIRON, qui a travaillé 19 ans au sein des laboratoires BOIRON jusqu'en décembre 2021 et qui est Administratrice de BOIRON SA depuis 2020, a été nommée Présidente du Conseil d'Administration en remplacement de Thierry BOIRON.

Thierry BOIRON déclare : « Je tiens avant tout à remercier Valérie LORENTZ-POINSOT pour avoir œuvré sans relâche pendant plus de 5 ans à la Direction Générale dans un environnement particulièrement adverse. Son expérience à la tête du groupe a permis de faire face aux différentes crises rencontrées ces dernières années et d'initier une nouvelle stratégie de développement.

Je prends aujourd'hui la Direction Générale afin de faire réussir un nouveau cycle de développement ambitieux et risqué.

Mon investissement personnel à la Direction Générale s'accompagne de celui d'Anabelle FLORY-BOIRON à la Présidence de BOIRON SA, de Stéphanie CHESNOT-BOIRON à la Présidence de SODEVA et de Laurence BOIRON à la Présidence de SHB, les 2 holdings familiales. »

Anabelle FLORY-BOIRON ajoute : « Je suis très heureuse de succéder à Thierry à la Présidence de BOIRON SA et de représenter la 3ème génération à la tête de l'entreprise familiale. »

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

