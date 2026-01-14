 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BOIRON : ÉLIGIBILITÉ DES TITRES BOIRON AU PEA-PME
information fournie par Actusnews 14/01/2026 à 10:45

Le 14 janvier 2026

ÉLIGIBILITÉ DES TITRES BOIRON AU PEA-PME

Les Laboratoires BOIRON confirment remplir le critère d'éligibilité(*) au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) des articles
L. 221-32-2 du Code monétaire et financier.

Les titres BOIRON (FR0000061129 BOI) peuvent donc être intégrés au sein des comptes PEA-PME.

* conformément aux dispositions de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, est éligible au PEA-PME une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice.

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous :
Le 2 avril 2026 : à la clôture de bourse, publication des résultats 2025.
Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer
Contact information financière : Fabrice Rey
Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lpubYMlnYm2cnZ6bZclubmhkl2xolGHGmGiVlWpsaZ+Vam6VnWtqmcrHZnJmnm1v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95989-fr_communique-eligibilite-pea-pme_2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BOIRON
30,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank