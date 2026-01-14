BOIRON : ÉLIGIBILITÉ DES TITRES BOIRON AU PEA-PME

Le 14 janvier 2026

ÉLIGIBILITÉ DES TITRES BOIRON AU PEA-PME

Les Laboratoires BOIRON confirment remplir le critère d'éligibilité(*) au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) des articles

L. 221-32-2 du Code monétaire et financier.

Les titres BOIRON (FR0000061129 BOI) peuvent donc être intégrés au sein des comptes PEA-PME.

* conformément aux dispositions de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, est éligible au PEA-PME une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice.

