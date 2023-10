BOIRON : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023

(Données non auditées)

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. France 54 580 77 055 -29,2% 52 277 54 283 -3,7% 56 005 58 275 -3,9% Europe (hors France) 39 220 34 476 +13,8% 23 656 26 228 -9,8% 30 561 35 744 -14,5% Amérique du Nord 33 279 28 944 +15,0% 24 148 23 282 +3,7% 28 861 29 107 -0,8% Autres pays 5 220 5 305 -1,6% 7 504 7 189 +4,4% 5 683 5 295 +7,3% Total Groupe 132 299 145 780 -9,2% 107 585 110 982 -3,1% 121 110 128 422 -5,7%

en milliers d'euros 1 er trimestre 2 ème trimestre 3 ème trimestre 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. Médicaments homéopathiques à nom commun 45 234 45 516 -0,6% 42 231 43 360 -2,6% 39 305 41 081 -4,3% Spécialités homéopathiques 79 858 67 100 +19,0% 57 111 54 816 +4,2% 71 709 74 349 -3,6% Autres produits de santé 7 206 33 164 -78,3% 8 243 12 806 -35,6% 10 096 12 992 -22,3% Total Groupe 132 299 145 780 -9,2% 107 585 110 982 -3,1% 121 110 128 422 -5,7%

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 est en recul de 5,7%. Retraité de la baisse des ventes de tests COVID, ce recul se limite à 2,8% et est exclusivement lié à la dégradation des taux de change.

La diminution de 4,3% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun est toujours essentiellement imputable à la France.

Le chiffre d'affaires des spécialités homéopathiques recule de 3,6% sous l'effet de la baisse des ventes de spécialités hivernales dans un contexte de mois de septembre estival.

Le recul des ventes des autres produits de santé se poursuit et s'explique par la baisse des ventes de tests COVID en Europe, notamment en France.

Cette baisse a été atténuée par le lancement en France de l'offre de CBD by Boiron ® , formulée à partir de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et composée de trois produits :

un gel crème qui aide à retrouver de la souplesse et du confort articulaire,

un gel (tube et roll-on) qui contribue à réduire les tensions et relaxer les muscles.

CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À FIN SEPTEMBRE 2023

en milliers d'euros 2023 2022 Var. taux

courant Var. taux

constant France 162 862 189 612 -14,1% -14,1% Europe (hors France) 93 437 96 448 -3,1% -0,8% Amérique du Nord 86 287 81 334 +6,1% +8,6% Autres pays 18 407 17 789 +3,5% +3,9% Total Groupe 360 994 385 183 -6,3% -5,2%

en milliers d'euros 2023 2022 Var. taux

courant Var. taux

constant Médicaments homéopathiques à nom commun 126 771 129 957 -2,5% -2,1% Spécialités homéopathiques 208 679 196 265 +6,3% +8,2% Autres produits de santé 25 545 58 961 -56,7% -56,5% Total Groupe 360 994 385 183 -6,3% -5,2%

Les ventes cumulées diminuent de 6,3%, impactées par l'effet de base provenant des ventes importantes de tests COVID réalisées en France sur l'année 2022. Hors tests COVID, les ventes sont en progression de 3%.

Cette croissance concerne l'ensemble des zones géographiques et est portée par les ventes de spécialités homéopathiques.

Perspectives

La baisse des ventes de tests devrait entraîner un recul du chiffre d'affaires de l'année 2023 par rapport à 2022. Hors ventes de tests, le chiffre d'affaires devrait être en croissance, en fonction de la pathologie de fin d'année.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous : le 25 janvier 2024 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2023.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com