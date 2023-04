BOGART : Un exercice 2022 qui reflète la mise en place des actions d'optimisation du réseau - Un EBITDA en légère croissance - Une situation financière solide

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 avril 2023

en M€ 2021 2022 Var. % Chiffre d'affaires 245,9 291,2 +18,4% Dont Bogart Fragrances & Cosmétiques 43,1 54,9 +27,4% Dont Bogart Beauty Retail 202,8 236,3 +16,5% Autres revenus [1] 11,9 11,0 -7,6% Total Revenus 257,8 302,2 +17,2% EBITDA [2] 38,4 38,8 +1,3% Résultat opérationnel 4,4 (5,4) - Résultat financier (2,8) (4,0) - Impôt sur les bénéfices (0,9) 0,1 - Résultat net part du groupe 0,7 (10,4) -

Les comptes consolidés 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 27 avril 2023. Les comptes ont fait l'objet d'un audit légal par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 28 avril 2023.

Au terme de cet exercice 2022, BOGART affiche une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de +18% mais a été impacté, comme attendu, par la baisse de rentabilité de son activité Bogart Beauty Retail, particulièrement en France, qui a conduit à une revue stratégique générale du périmètre de magasins du Groupe et la mise en place de mesures d'optimisation en France et en Belgique. Les coûts estimés de ces mesures nécessaires, et prises rapidement par le Groupe, ont été intégralement provisionnés dans les comptes de l'exercice 2022, ce qui devrait permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle du réseau et envisager un solide redressement de la rentabilité dès 2023.

Préambule sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de Bogart Beauty Retail France

A la suite de la baisse significative de la rentabilité de ses magasins April en France, BOGART rappelle avoir lancé un projet de réorganisation prévoyant la fermeture potentielle de 17 magasins en France (sur 67 points de vente) et pouvant conduire à la suppression de 50 postes dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) [3] . Ce plan a été validé par la DREETS au mois d'avril 2023. Cette restructuration globale (fermetures des magasins et PSE) est intégralement provisionnée dans les comptes de l'exercice à hauteur de 3,1 M€ (dont 1,3 M€ de dépréciation d'écarts d'acquisition, sans impact sur la trésorerie). Ce plan de fermetures des magasins sera finalisé avant la fin du 1 er semestre 2023.

Activité et Résultats

Au terme de cet exercice 2022, Bogart affiche un chiffre d'affaires de 291,2 M€ contre 245,9 M€ au 31 décembre 2021 (+18,4% à changes courants). Le Groupe rappelle avoir intégré les 38 magasins Nocibé au 1 er octobre 2021 et les 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie depuis janvier 2022. A périmètre et changes constants, la croissance est de +5,6%.

Les charges de personnel progressent de +25,3% à 70,3 M€ contre 56,1 M€ au 31 décembre 2021 du fait de l'élargissement du périmètre (les magasins Nocibé intégrés en année pleine ainsi que le réseau de parfumeries Fann depuis janvier 2022) et de l'indexation automatique des salaires, en particulier en Belgique.

Les charges courantes progressent de +20,6% à 53,2 M€ au 31 décembre 2022 contre 44,1 M€ au 31 décembre 2021 sous l'effet en particulier de l'évolution du périmètre et des impacts des hausses de l'énergie.

Le Groupe affiche toutefois une légère croissance de son EBITDA de +1,3% à 38,8 M€ grâce à la très forte progression de la rentabilité de l'activité Bogart Fragrances et Cosmétiques (+5,4 M€ par rapport à l'an dernier) et une amélioration de la contribution de la holding (+1,2 M€) qui ont permis de compenser le net repli de l'EBITDA de son activité Bogart Beauty Retail (-6,4 M€ par rapport à 2021) lié principalement à la baisse de rentabilité de son réseau en France.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant ressort à 3,9 M€ au 31 décembre 2022 contre 5,3 M€ au 31 décembre 2021, au-dessus des annonces [4] .

Le résultat opérationnel ressort à (5,4) M€ au 31 décembre 2022 contre 4,4 M€ au 31 décembre 2021 [5] . Cette évolution s'explique en particulier par la comptabilisation sur cet exercice de l'intégralité de la provision du plan de fermetures de magasins et du PSE sur le réseau France ainsi que des mesures de réorganisations stratégiques prises en Belgique pour optimiser la rentabilité de certains magasins, pour un total cumulé de 5,3 M€ (dont

1,3 M€ de dépréciation d'écarts d'acquisition, sans impact sur la trésorerie). A noter que ces mesures seront financées sur les fonds propres du Groupe. Enfin, le résultat opérationnel tient compte également d'une charge non courante de 1,8 M€ liés aux frais d'acquisition des magasins de la chaîne Fann (pour 1 M€), à une moins-value sur un produit net de cession sur un immeuble (pour 0,8 M€) et à des destructions de stocks pour 1,8 M€.

Après prise en compte du résultat financier de (4,0) M€ et d'un effet positif de l'impôt pour 0,1 M€ lié à des reports déficitaires, le résultat net part du Groupe ressort à (10,4) M€ au 31 décembre 2022 contre 0,7 M€ au 31 décembre 2021.

Une situation financière toujours solide

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de BOGART s'élèvent à 87,2 M€ contre 97,2 M€ au 31 décembre 2021 et tiennent compte de la perte de l'exercice, des dividendes versés au titre de l'exercice précèdent (3,4 M€) et des rachats d'actions (0,9 M€).

La capacité d'autofinancement reste très solide à 29,4 M€ au 31 décembre 2022 contre 32,6 M€ au 31 décembre 2021.

La variation de BFR ressort à (9,4) M€ contre 9,1 M€ au 31 décembre 2021 et tient compte d'une baisse sensible des dettes fournisseurs mais d'une hausse des stocks sous l'effet de l'intégration de Fann (+7,3 M€).

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 20 M€ au 31 décembre 2022 contre 41,7 M€ au 31 décembre 2021. Les investissements de la période sont de 6,6 M€ (hors impact IFRS 16 de 23,4 M€). Le free cash-flows [6] ressort au total à 16,2 M€ au 31 décembre 2022.

Bogart a obtenu pour 27,5 M€ de nouveaux emprunts destinés notamment au financement de l'acquisition de la chaîne de parfumeries Fann et procédé au remboursement de 63,1 M€ d'emprunts et de dettes financières (dont 30,2 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

La trésorerie brute s'élève à 69,3 M€ au 31 décembre 2022 contre 93,2 M€ au 31 décembre 2021.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 209,2 M€ au 31 décembre 2022 (dont 80,0 M€ d'emprunts et concours bancaires) contre 226,6 M€ au 31 décembre 2021.

Début d'exercice 2023 favorable

Le début d'exercice 2023 a démarré dans de bonnes conditions sur les deux activités du Groupe et BOGART anticipe une croissance de son chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2023.

Grâce aux mesures de réorganisation et d'optimisation du réseau en France et en Belgique dont les provisions ont été comptabilisées en intégralité sur l'exercice 2022, BOGART entend retrouver sur l'exercice 2023 une meilleure efficience opérationnelle avec un fort redressement de sa rentabilité en phase avec ses standards habituels.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 le mardi 2 mai 2023

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA / R É SULTAT OP É RATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2021 2022 EBITDA 38,4 38,8 CVAE -0,1 -0,1 Destruction de stocks -1,0 - Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -31,5 -36,7 Autres produits (charges) opérationnels non courants -1,4 -7,4 Résultat opérationnel 4,4 -5,4

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[3] Cf communiqué du 19 janvier 2023

[4] Cf communiqué du 2 février 2023

[5] Un tableau de passage de l'EBITDA au résultat opérationnel est intégré en Annexe de ce communiqué.

[6] Free cash-flows : flux de trésorerie générés par l'activité – flux d'investissements

