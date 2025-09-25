BOGART : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 SEPTEMBRE 2025

BOGART a été impacté sur ce premier semestre par un contexte économique et géopolitique peu propice à la consommation ainsi que par des pertes de change qui ont pesé sur les résultats. Le Groupe a également conduit des mesures de restructuration sur son réseau avec la fermeture de 23 magasins non rentables en France, en Belgique et en Allemagne.

En M€ S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 134,0 122,6 Dont Bogart Fragrances & Cosmétiques 26,3 23,4 Dont Bogart Beauty Retail 107,7 99,2 Autres revenus [1] 5,9 4,5 Total Revenus 139,9 127,1 EBITDA [2] 17,2 10,4 Résultat opérationnel (1,2) (8,5) Résultat financier (3,5) (6,0) Impôt sur les bénéfices (0,5) 0,2 Résultat net part du groupe (5,2) (14,6)

Les comptes consolidés du premier semestre 2025 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 25 septembre 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

RÉSULTATS SEMESTRIELS

BOGART publie un chiffre d'affaires de 122,6 M€ au 30 juin 2025 contre 134,0 M€ au 30 juin 2024 (-8,6 % et – 8,1 % à périmètre et changes constants). Le contexte économique et géopolitique conduisant à un attentisme des consommateurs a pesé sur les deux activités du Groupe. A cela s'ajoute des reports de commandes aux Etats-Unis sur deux marques emblématiques (Jacques Bogart et Ted Lapidus) liées aux incertitudes sur les taxes douanières appliquées aux produits européens.

Les charges opérationnelles courantes ont été réduites au cours du semestre pour s'adapter progressivement à ce niveau d'activité. Les charges de personnel sont en baisse de -2,3% au 1 er semestre 2025 et s'élèvent à 33,0 M€, à comparer à 33,8 M€ au 1 er semestre 2024, tenant compte des premiers effets des mesures de réorganisation du réseau au 1 er semestre. Les effectifs au 30 juin 2025 sont de 1 914 salariés (vs. 2 064 au 30 juin 2024). Les autres charges courantes baissent légèrement (-5,4%) à 24,5 M€ au 30 juin 2025 contre 25,9 M€ au 30 juin 2024.

Compte tenu de la baisse rapide des ventes, l'EBITDA [3] est mécaniquement impacté. Il est de 10,4 M€ au 30 juin 2025 (contre 17,2 M€ au 30 juin 2024). L'EBITDA de Bogart Fragrances et Cosmétiques s'élève à 2,8 M€ (il était de 5,8 M€ au 30 juin 2024). L'EBITDA de Bogart Beauty Retail est de 5,8 M€ (à comparer à 9,5 M€ au 30 juin 2024).

Le résultat opérationnel passe de (1,2) M€ au 30 juin 2024 à (8,5) M€ au 30 juin 2025. Il intègre notamment (16,1) M€ de dotations aux amortissements et provisions (en hausse de 0,3 M€ par rapport au 30 juin 2024) et une charge non courante de (3,1) M€ (dont (1,5) M€ liées aux mesures de restructurations du réseau au 1 er semestre et (1,7) M€ de provisions pour risques sans impact immédiat sur la trésorerie) partiellement compensée par un abandon de créance de compte courant de 0,4 M€.

Le résultat financier est de (6,0) M€ au 30 juin 2025 (contre (3,4) M€ au 30 juin 2024) et tient compte notamment de (2,4) M€ d'intérêts sur les dettes locatives en application de la norme IFRS 16 (sans impact cash) et de (1,9) M€ de pertes de changes latentes liées à des créances libellées en dollars et en AED.

Après prise en compte de l'impôt (+0,2 M€), le résultat net s'établit à (14,6) M€ au 30 juin 2025.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 juin 2025, les capitaux propres de BOGART s'élèvent à 64,5 M€ contre 81,9 M€ au 31 décembre 2024 (après prise en compte du résultat semestriel).

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à (22,3) M€ en raison d'un accroissement ponctuel du Besoin en Fonds de Roulement (hausse de 30,1 M€ au 1 er semestre 2025). Cette évolution s'explique principalement par la baisse des dettes fournisseurs de l'ordre de 30 M€, due à l'activité saisonnière, alors que le niveau des stocks est stable sur la période.

Les investissements corporels, correspondants à des rénovations de magasins, se sont élevés à 1,6 M€ (contre 2,9 M€ au 30 juin 2024).

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financements s'élèvent à (6,8) M€ au 30 juin 2025 (contre (2,7) M€ au 30 juin 2024). Ils tiennent compte de 14,0 M€ de nouveaux emprunts sur la période et de 20,8 M€ de remboursements d'emprunts et dettes locatives (dont 5,3 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute de 19,0 M€ au 30 juin 2025 contre 43,2 M€ au 31 décembre 2024. À noter que le Groupe a distribué un dividende de 0,16 € par action le 4 juillet 2025, post-clôture, soit un montant total versé de 2,5 M€. Pour mémoire, la trésorerie est traditionnellement plus élevée en fin d'année compte tenu de la saisonnalité de l'activité du Groupe .

Au 30 juin 2025, les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 124,9 M€) [4] s'élèvent à 93,1 M€ (contre 94,7 M€ au 30 juin 2024 et 76,5 M€ au 31 décembre 2024).

L'endettement net [5] s'établit à 74,1 M€ contre 65,4 M€ au 30 juin 2024 (et 33,3 M€ au 31 décembre 2024).

PERSPECTIVES 2025

Dans un contexte toujours incertain, Bogart reste prudent sur les tendances conjoncturelles de la consommation qui pourrait continuer de peser sur l'activité au second semestre ainsi que sur l'évolution de la parité euro/dollar.

Toutefois, sur le plan de l'activité , les reports de commandes aux Etats-Unis sur les deux marques, Jacques Bogart et Ted Lapidus, se traduiront en chiffre d'affaires au 2 nd semestre. BOGART rappelle également qu'un grand nombre de nouveaux lancements sont prévus sur la deuxième partie de l'année, en particulier sur la marque PARFUMS JACQUES BOGART à l'occasion des 50 ans de la création de la maison Jacques Bogart.

En parallèle, après les mesures significatives engagées au 1 er semestre, notamment la restructuration du réseau en France, en Allemagne et en Belgique, le Groupe poursuivra au 2 nd semestre sa politique de réduction des charges fixes et de rationalisation ciblée de son parc de magasins, afin d'améliorer sa rentabilité.

Pour mémoire, la rentabilité est traditionnellement plus élevée au second semestre compte tenu de la saisonnalité de l'activité du Groupe .

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025

BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS S1 2024 S1 2025 EBITDA * 17,2 10,4 CVAE -0,1 - Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -15,3 -16,0 Autres produits (charges) opérationnels non courants - 3,0 -2,9 Résultat opérationnel -1,2 -8,5

*L'Ebitda (Hors IFRS 16) est passé de 4 M€ au 30 juin 2024 à (3,1) M€ au 30 juin 2025

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[4] Emprunts et dettes financières à plus d'un an + Emprunts et dettes financières à moins d'un an + concours bancaires – dettes locatives IFRS16

[5] Endettement net = emprunts et dettes financières – trésorerie disponible (hors dettes locatives IFRS16)