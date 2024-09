BOGART : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 SEPTEMBRE 2024

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

CHIFFRE d'AFFAIRES : 134,0 M€ (-2,6%)

PROGRESSION À DEUX CHIFFRES DE L'EBITDA (+13,9%)

Au terme de ce 1 er semestre 2024 BOGART affiche une très nette amélioration de ses résultats, recueillant les pleins effets des mesures de réorganisation stratégiques opérées sur le réseau l'an dernier. Le Groupe affiche ainsi un EBITDA en hausse de +14% avec une nette progression de l'EBITDA de son activité Bogart Beauty Retail.

En M€ S1 2023 S1 2024 Var. % Chiffre d'affaires 137,6 134,0 -2,6% Dont Bogart Fragrances & Cosmétiques 27,8 26,3 -5,4% Dont Bogart Beauty Retail 109,8 107,7 -1,9% Autres revenus [1] 5,8 5,9 +1,7% Total Revenus 143,4 139,9 -2,4% EBITDA [2] 15,1 17,2 +13,9% EBITDA (hors IFRS 16) 0,9 4,0 +70% Résultat opérationnel (3,1) (1,2) ns Résultat financier (3,7) (3,5) ns Impôt sur les bénéfices (0,5) (0,5) ns Résultat net part du groupe (7,2) (5,2) ns

Les comptes consolidés du premier semestre 2024 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 26 septembre 2024. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

EBITDA en progression de +14 %

BOGART publie un chiffre d'affaires de 134,0 M€ au 30 juin 2024, en léger repli de -2,6 % par rapport à la même période l'an dernier, dans un environnement économique global moins porteur. II tient compte de la baisse mécanique de chiffre d'affaires de l'Espagne à la suite du changement de modèle de la filiale et de certains effets périmètres (intégration de nouveaux magasins en Allemagne et optimisation sur 3 magasins à Dubaï). A périmètre et changes constants, il ressort quasi-stable (-0,3%).

La marge brute [3] ressort à 70,2 M€ au 30 juin 2024, contre 71,4 M€ en au 30 juin 2023. Le taux de marge ressort à 52,3 %, versus 51,9 %, illustrant la très bonne tenue des marges.

Les charges de personnel sont en baisse de -5,7% au 1 er semestre 2024 et s'élèvent à 33,8 M€, à comparer à 35,8 M€ au 1 er semestre 2023, tenant compte des mesures de réorganisations sur le Groupe. Les autres charges courantes baissent légèrement (-3,1%) à 25,9 M€, à comparer à 26,7 M€ au 30 juin 2023.

Sur le 1 er semestre 2024, l'EBITDA [4] ressort en progression à deux chiffres (+13,9%), à 17,2 M€ contre 15,1 M€ au 30 juin 2023, grâce en particulier à la forte progression sur le pôle Bogart Beauty Retail (EBITDA de 9,5 M€ au 30 juin 2024 à comparer à 7,7 M€ au 30 juin 2023). De son côté, l'EBITDA de Bogart Fragrances et Cosmétiques progresse légèrement à 5,8 M€ vs. 5,6 M€ au 30 juin 2023.

Hors IFRS 16, l'EBITDA consolidé ressort à 4,0 M€ au 30 juin 2024 (contre 0,9 M€ au 30 juin 2023).

Le résultat opérationnel s'améliore à (1,2) M€ au 30 juin 2024 contre (3,1) M€ au 30 juin 2023. Il intègre (15,9) M€ de dotations aux amortissements et provisions (en baisse de -1,2 M€ vs. 30 juin 2023) et une charge non courante de (2,7) M€ principalement liée aux restructurations de la Belgique et de la France (0,9 M€) et au recentrage de l'activité en Espagne (0,9 M€).

Après prise en compte du résultat financier (3,4) M€ et une charge d'impôt de 0,5 M€, le résultat net s'établit à (5,2) M€ au 30 juin 2024.

Une structure financière toujours solide

Au 30 juin 2024, les capitaux propres part du groupe de BOGART s'élèvent à 75,7 M€ contre 84,3 M€ au 31 décembre 2023 (après rachat d'actions propres de 0,2 M€, comptabilisation d'un dividende de 3,2 M€ (versé début juillet 2024) et prise en compte du résultat semestriel).

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à (17,0) M€, incluant un accroissement saisonnier du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 28,4 M€ au 30 juin 2024 (au 30 juin 2023 il était en hausse de 32,1 M€). Il s'explique par une baisse des dettes d'exploitation (liée à un remboursement de dettes fiscales pour 4,9 M€) et une hausse des stocks (+6,9 M€) et du poste clients (+1,5 M€).

Les investissements corporels se sont élevés à 2,9 M€ au 30 juin 2024 (rénovation de magasins) à comparer à 1,7 M€ au 30 juin 2023.

En parallèle, Bogart a obtenu pour 17,2 M€ de nouveaux emprunts sur la période et procédé au remboursement de 19,7 M€ d'emprunts et de dettes financières (dont 5,5 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute de 29,3 M€ au 30 juin 2024 contre 53,2 M€ au 31 décembre 2023. Pour mémoire, la trésorerie est traditionnellement plus élevée en fin d'année compte tenu de la saisonnalité du Groupe. A noter que le Groupe a distribué un dividende de 0,20 € par action le 7 juillet 2024, post-clôture, soit un montant total versé de 3,1 M€.

Enfin, les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 125,7 M€) s'élèvent à 94,7 M€ au 30 juin 2024 contre 80,8 M€ au 31 décembre 2023.

L'endettement net [5] s'établit à 65,4 M€ au 30 juin 2024 contre 27,6 M€ au 31 décembre 2023.

Poursuite de la stratégie de croissance rentable en 2024

Bogart reste engagé dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable en 2024 portée par ses deux activés (Bogart Fragrances & Cosmétiques et Bogart Beauty Retail). La bonne dynamique de lancements de parfums et cosmétiques au 2 nd semestre soutiendra l'activité de la division Bogart Fragrances & Cosmétiques .

En parallèle, Bogart poursuit la concentration de ses efforts sur l'accroissement de ses marges sur ses pôles d'activités et continue à donner la priorité à un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée.

L'amélioration de la rentabilité devrait se poursuivre sur l'activité Bogart Beauty Retail grâce au succès des réorganisation menées en France et en Belgique. La Belgique bénéficie des effets du plan de restructuration et de redynamisation du réseau avec une évolution significative de l'offre de l'enseigne April. Pour mémoire cette activité est traditionnellement plus profitable au 2 nd semestre.

Le Groupe reste par ailleurs toujours à l'écoute d'opportunités de croissance externe pour continuer à élargir son périmètre de magasins en Europe.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2024

BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2024. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS S1

2023 S1 2024 EBITDA * 15,1 17,2 CVAE -0,1 -0,1 Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -16,8 -15,3 Autres produits (charges) opérationnels non courants -1,3 - 3,0 Résultat opérationnel -3,1 -1,2

*L'Ebitda (Hors IFRS 16) est passé de 0,9 M€ au 30 juin 2023 à 4 M€ au 30 juin 2024

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE

MANON CLAIRET

MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

ANNE-PAULINE PETUREAUX

APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[3] Chiffre d'affaires – achats matières premières, marchandises et consommables

[4] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[5] Endettement net = emprunts et dettes financières – trésorerie disponible (hors dettes locatives IFRS16)