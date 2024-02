Bogart : légère hausse de ses ventes annuelles

(AOF) - Au quatrième trimestre 2023, Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 90,1 millions d'euros, en repli limité de 2,9% par rapport au niveau élevé de l'an dernier. À périmètre et changes constants, la croissance est de 1,7%. Le pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques a maintenu sur ce trimestre un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui élevé de l'an dernier, à 17,7 millions d'euros. Au terme de l'exercice 2023, son chiffre d'affaires s'élève donc à 293,2 millions d'euros contre 291,2 millions d'euros en 2022 (soit une croissance de +0,7%).

Pour l'exercice 2023, Bogart confirme ses perspectives d'une amélioration de son EBITDA (qui était de 38,8 millions d'euros en 2022).

En 2024, Bogart entend poursuivre sa stratégie de croissance rentable portée en particulier par son activité Bogart Fragrances & Cosmétiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur luxe et cosmétiques

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,