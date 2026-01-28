BofA va égaler la contribution pilote du gouvernement américain aux comptes de Trump, selon un mémo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N égalera la contribution pilote de 1 000 dollars du gouvernement américain pour tous les employés américains éligibles aux comptes Trump , selon un mémo interne vu par Reuters mercredi.

Le programme des comptes Trump - qui fait partie de la loi du président Donald Trump intitulée "One Big Beautiful Bill Act" - est essentiellement un compte de dépôt de retraite.