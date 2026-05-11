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BofA Securities India conclut un accord avec l'autorité de régulation des marchés suite à des allégations de violation des règles relatives au délit d'initié
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche indienne de la Bank of America spécialisée dans la banque d'investissement et les valeurs mobilières, BAC.N , a réglé un litige avec l'autorité de régulation des marchés du pays concernant une violation présumée des règles relatives au délit d'initié et à la banque d'affaires, en versant une amende de 5,9 millions de roupies (61 903,26 dollars, soit XX,XX euros), a annoncé lundi la Securities and Exchange Board of India.

(1 dollar = 95,3100 roupies indiennes)

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