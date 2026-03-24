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BofA reprend la couverture d'Oracle avec une note d'achat, les actions baissent
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société de cloud IA Oracle

ORCL.N chutent d'environ 3 % à 149,60 $

** BofA Global Research rétablit la couverture avec la note "achat"

** Il fixe l'objectif de cours à 200 $, ce qui représente une hausse de 29,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Oracle a un important potentiel de revenus à venir, soutenu par 553 milliards de dollars en RPO liés à la formation à l'IA de longue durée et aux engagements d'infrastructure cloud" - Brokerage

** BofA s'attend à ce que les marges de flux de trésorerie disponibles restent négatives jusqu'à l'exercice 29 en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement

** La note moyenne de 43 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 240 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 23,2 % cette année

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1 commentaire

  • 15:42

    Si on suit le momentum peut ètre , si on suit l'endettement pas vraiment

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