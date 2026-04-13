BofA relève Teleflex à "neutre" après des changements de portefeuille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Le courtier BofA Global Research relève le fabricant d'appareils médicaux Teleflex TFX.N de "sous-performance" à "neutre"

** L'objectif de prix passe de 122 à 135 dollars, ce qui représente une hausse de 14% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de TFX ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 120,17 $

** BofA se montre moins prudente à l'égard de Teleflex, qui vend des activités peu performantes, simplifiant ainsi son portefeuille, tandis que les rachats, la réduction de la dette et une évaluation plus raisonnable améliorent les perspectives

** TFX a cédé trois de ses activités l'année dernière dans le cadre d'une transaction de 2,03 milliards de dollars, afin de se concentrer sur les soins intensifs et les unités hospitalières

** BofA estime que les activités restantes de Teleflex semblent durables car elles sont davantage axées sur les procédures coronariennes complexes et l'accès vasculaire

** Les risques demeurent, notamment l'absence d'un directeur général permanent pour Teleflex, les accords de transition en cours liés à la vente d'actifs et les enjeux liés à l'amélioration des bénéfices

** En incluant le mouvement de la séance, l'action TFX a baissé de 1,3 % depuis le début de l'année