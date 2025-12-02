BofA relève son objectif de prix pour Bunge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** BofA Global Research relève l'objectif de prix du négociant en céréales Bunge BG.N à 112 $, contre 95 $ auparavant
** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 16,1% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier s'attend à ce que les synergies de l'accord avec Viterra et les investissements organiques soutiennent la croissance
** Nous pensons que la plupart des synergies seront réalisées d'ici la fin de l'année 2027 et que la dynamique du marché s'améliorera" - BofA
** La société de courtage privilégie l'exposition significative de BG à l'Amérique du Sud qui, selon elle, sera très compétitive sur les marchés agroalimentaires mondiaux par rapport aux États-Unis.
** Neuf des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" et trois comme "conservée"; l'objectif de prix médian est de 109 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action BG était en hausse de 24 % depuis le début de l'année
