BofA relève le PT de Progressive sur la base d'une croissance prometteuse et du rendement pour les actionnaires
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** BofA augmente le prix de vente de l'assureur automobile Progressive Corp PGR.N de 343 $ à 350 $, citant une forte croissance et des rendements généreux pour les actionnaires; maintient la cote "achat"

** La société de courtage estime que le marché sous-estime le potentiel de bénéfices de Progressive, ce qui l'amène à relever considérablement ses prévisions

** "Nous nous attendons à ce que la compagnie génère un capital excédant ses besoins d'environ 8 milliards de dollars par an pour la prochaine moitié de la décennie, soit 50 milliards de dollars jusqu'en 2030", dit BofA

** 10 des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou "plus", 15 à "conserver"; leur prévision médiane est de 275 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse d'environ 1,26 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PROGRESSIVE (OHI
243,560 USD NYSE +0,03%
