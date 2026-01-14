 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BofA relève le PT de Jabil en raison de fortes opportunités de croissance
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** BofA Global Research relève l'objectif de cours de l'entreprise d'électronique Jabil JBL.N de 265 $ à 280 $; réitère son conseil à l'achat.

** Le nouveau PT représente une hausse de 17,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** JBL s'attend à une forte croissance en 2026 dans les domaines du silicium marchand, de l'informatique de base et des circuits intégrés personnalisés de nouvelle génération (ASIC)

** L'opportunité de JBL avec son deuxième client hyperscale s'étend des émetteurs-récepteurs optiques au stockage et potentiellement au calcul et à l'IA - Brokerage

** La société s'attend à ce que JBL connaisse une forte croissance au cours de l'exercice 27 avec l'entrée en service de l'usine de Croatie; elle prévoit des augmentations de capacité aux États-Unis, en Inde, au Mexique et potentiellement en Malaisie

** 10 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou plus élevée et 2 comme "à conserver"; le PT médian est de 261,2 $ - données compilées par LSEG

** JBL a gagné 55,3 % en 2025

Valeurs associées

JABIL
238,360 USD NYSE +3,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank