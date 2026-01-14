BofA relève le PT de Jabil en raison de fortes opportunités de croissance

14 janvier - ** BofA Global Research relève l'objectif de cours de l'entreprise d'électronique Jabil JBL.N de 265 $ à 280 $; réitère son conseil à l'achat.

** Le nouveau PT représente une hausse de 17,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** JBL s'attend à une forte croissance en 2026 dans les domaines du silicium marchand, de l'informatique de base et des circuits intégrés personnalisés de nouvelle génération (ASIC)

** L'opportunité de JBL avec son deuxième client hyperscale s'étend des émetteurs-récepteurs optiques au stockage et potentiellement au calcul et à l'IA - Brokerage

** La société s'attend à ce que JBL connaisse une forte croissance au cours de l'exercice 27 avec l'entrée en service de l'usine de Croatie; elle prévoit des augmentations de capacité aux États-Unis, en Inde, au Mexique et potentiellement en Malaisie

** 10 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou plus élevée et 2 comme "à conserver"; le PT médian est de 261,2 $ - données compilées par LSEG

** JBL a gagné 55,3 % en 2025