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BofA relève le PT d'Amazon en raison des fortes perspectives de croissance d'AWS
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de commerce électronique Amazon.com AMZN.O sont en baisse de ~1% à 248,30 $ en pré-marché

** BofA Global Research augmente le PT de 275 $ à 298 $, ce qui implique une hausse de 18,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la montée en puissance de l'Anthropic au cours du trimestre contribue à hauteur de 1,3 milliard de dollars au chiffre d'affaires d'AWS, tandis que les charges de travail de base d'AWS resteront solides

** Les revenus de l'IA peuvent être dilutifs pour les marges globales, un risque pour le trimestre, mais les licenciements et les fortes marges de l'AWS de base pourraient compenser", dit BofA

** AMZN devrait présenter ses résultats pour le 1er trimestre 2026 le 29 avril

** La note moyenne de 70 analystes est "acheter"; leur PT médian est de 285 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 8,6 % depuis le début de l'année

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