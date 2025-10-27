BofA réitère sa recommandation d'achat sur Accor
Le broker dit notamment se féliciter de l'intention manifestée par l'entreprise de fournir une meilleure lisibilité de son activité de services aux propriétaires en vue de faciliter la comparaison avec les performances de ses pairs américains, ainsi que l'approbation des travaux visant à évaluer une possible cotation en Bourse d'Ennismore, son entité regroupant les marques d'hôtellerie et de restauration 'lifestyle', même le professionnel reconnaît ne pas totalement comprendre ses implications pour les actionnaires pour l'instant.
Le courtier estime malgré tout que le titre devrait bénéficier d'une revalorisation grâce à la bonne exécution du plan stratégique à moyen terme, sans compter la perspective du lancement d'un programme de rachats d'actions de 100 millions d'euros d'ici à la fin de l'année, ce qui va permettre d'accroître la rémunération des actionnaires.
Dans sa note, BofA précise que le titre figure parmi sa liste des meilleures idées d'investissement dans le segment des petites et moyennes capitalisations européennes.
