BofA réduit les perspectives de bénéfices des compagnies aériennes pour 2026 en raison de la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Bank of America s'attend à ce que les bénéfices des compagnies aériennes chutent d'ici la fin de l'année, car la flambée des prix du carburant due à la guerre oblige les transporteurs à augmenter les tarifs .

** Le courtier réduit de 9 % ses estimations pour l'exercice 2026 concernant l'Ebit des compagnies aériennes, bien qu'il prévoie des tarifs plus élevés en raison d'une forte demande et de réductions de capacité

** "Nous nous attendons à un impact limité de la flambée des prix du carburant sur les bénéfices du 1er trimestre", ajoute BofA, citant la couverture des compagnies aériennes européennes et le retard dans le règlement physique du carburant, toujours basé sur les niveaux d'avant-guerre en mars

** Alors que Ryanair RYA.I reste la plus protégée, Wizz

WIZZ.L - exclue de la réduction de l'estimation pour l'exercice 2026 - devrait chuter de 33 % d'ici la fin de l'année, car elle est la plus sensible aux fluctuations des prix du carburant

** Elle privilégie IAG ICAG.L car elle préfère les compagnies aériennes ayant des rendements, des marges et des bilans solides en période de volatilité

** BofA estime que les tarifs européens doivent augmenter d'environ 5 % pour compenser la hausse des prix du carburant, avec une augmentation plus importante au second semestre, à mesure que les couvertures se résorbent