 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BofA réduit les perspectives de bénéfices des compagnies aériennes pour 2026 en raison de la flambée des prix du carburant
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Bank of America s'attend à ce que les bénéfices des compagnies aériennes chutent d'ici la fin de l'année, car la flambée des prix du carburant due à la guerre oblige les transporteurs à augmenter les tarifs .

** Le courtier réduit de 9 % ses estimations pour l'exercice 2026 concernant l'Ebit des compagnies aériennes, bien qu'il prévoie des tarifs plus élevés en raison d'une forte demande et de réductions de capacité

** "Nous nous attendons à un impact limité de la flambée des prix du carburant sur les bénéfices du 1er trimestre", ajoute BofA, citant la couverture des compagnies aériennes européennes et le retard dans le règlement physique du carburant, toujours basé sur les niveaux d'avant-guerre en mars

** Alors que Ryanair RYA.I reste la plus protégée, Wizz

WIZZ.L - exclue de la réduction de l'estimation pour l'exercice 2026 - devrait chuter de 33 % d'ici la fin de l'année, car elle est la plus sensible aux fluctuations des prix du carburant

** Elle privilégie IAG ICAG.L car elle préfère les compagnies aériennes ayant des rendements, des marges et des bilans solides en période de volatilité

** BofA estime que les tarifs européens doivent augmenter d'environ 5 % pour compenser la hausse des prix du carburant, avec une augmentation plus importante au second semestre, à mesure que les couvertures se résorbent

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,605 USD NYSE -0,20%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
WIZZ AIR
1 025,500 GBX LSE +10,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 15:38:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank