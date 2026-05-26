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BofA prévoit au moins 10 introductions en Bourse au Brésil en 2027
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N prévoit au moins 10 introductions en Bourse (IPOs) par des entreprises brésiliennes en 2027, ont déclaré mardi des dirigeants à la presse.

* Ces introductions en Bourse devraient avoir lieu tant au Brésil qu'aux États-Unis.

* Les opérations devraient démarrer à environ 500 millions de dollars afin d'attirer les investisseurs et de garantir une liquidité suffisante, a déclaré Bruno Saraiva, codirecteur de la banque d'investissement de BofA au Brésil et directeur des marchés des capitaux propres pour l'Amérique latine.

* Compass Gas e Energia PASS3.SA a réalisé une introduction en Bourse au début du mois, mettant fin à une période de quasi-stagnation de près de cinq ans sur la Bourse brésilienne B3 B3SA3.SA .

* Malgré cette pénurie locale, des entreprises brésiliennes telles que la banque numérique PicPay et la fintech Agibank ont pu introduire leurs actions sur les Bourses américaines.

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