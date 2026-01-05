 Aller au contenu principal
BofA Global Research relève son objectif de cours pour Hilton Worldwide à 324 dollars
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** BofA Global Research relève son objectif de cours pour l'opérateur hôtelier Hilton Worldwide HLT.N à 324 $, contre 285 $ auparavant

** Le nouveau PT implique une hausse de 10,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite l'amélioration des gains de parts et un modèle d'entreprise plus efficace qui, selon elle, peut soutenir des marges historiquement élevées

** L'objectif de cours est basé sur environ 31 fois notre prévision de BPA pour 2027 et est justifié par la prime relative par rapport au S&P 500, selon la société de courtage

** 13 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou "supérieure" et 14 comme "à conserver"; l'objectif de cours médian est de 287 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, HLT a progressé de 17,1 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
286,820 USD NYSE -2,08%
