BofA étend son programme de fidélisation pour attirer davantage de clients

La Banque d'Amérique BAC.N prévoit de lancer un nouveau programme de fidélisation qui offrira des récompenses à un plus grand nombre de clients, a-t-elle déclaré mercredi, alors que les prêteurs américains s'efforcent d'approfondir leurs relations avec leurs clients particuliers.

Le nouveau programme, appelé BofA Rewards, remplacera l'offre actuelle de récompenses préférentielles de la banque le 27 mai.

Le programme de fidélisation sera accessible à tous les clients titulaires d'un compte chèque personnel, sans qu'aucun solde minimum ne soit requis pour s'inscrire.

BofA Rewards proposera quatre niveaux basés sur le solde moyen des comptes Bank of America et Merrill du client.

Les avantages comprennent des primes de récompenses sur les cartes de crédit, des offres de remise en argent, des réductions sur les prêts immobiliers et automobiles, ainsi qu'une surveillance accrue des fraudes.

Les clients Preferred Honors et Premier Tier bénéficieront d'avantages supplémentaires dans des catégories de style de vie telles que les voyages, l'automobile et l'alimentation, entre autres.

La banque a indiqué que les clients utilisant son programme de récompenses pour les entreprises resteront dans ce plan pour le moment.

Depuis son lancement en 2014, le programme de récompenses préférentielles de la banque compte plus de 11 millions de membres.