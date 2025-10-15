 Aller au contenu principal
BofA-Bénéfice en hausse au T3 avec la solidité de la banque d'investissement
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:15

Bank of America (BofA) BAC.N a déclaré mercredi que son bénéfice avait augmenté au troisième trimestre, ses banquiers d'affaires ayant réalisé d'importants gains grâce à leurs activités de conseil dans le cadre de méga-transactions.

La banque et ses principaux concurrents ont bénéficié du regain de confiance des entreprises dans la réalisation de grandes fusions et acquisitions.

Au niveau mondial, les méga-transactions ont atteint 1.260 milliards de dollars (1.080 milliards d'euros) sur la période, soit une hausse de 40% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui représente le deuxième plus important total jamais enregistré pour un troisième trimestre, selon les données de Dealogic.

Les transactions mondiales ont dépassé les 3.000 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, atteignant le niveau le plus élevé depuis le pic de la pandémie en 2021, selon les données de Mergermarket.

Les commissions bancaires d'investissement de BofA ont augmenté de 43% pour atteindre 2 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, alors que les dirigeants prévoyaient une augmentation comprise entre 10% et 15%.

La deuxième banque américaine a fait état d'un bénéfice net de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, après 6,9 milliards, soit 81 cents par action, un an plus tôt.

Le revenu net d'intérêts, la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse pour les dépôts, a augmenté de 9% sur un an pour atteindre 15,2 milliards de dollars.

"La forte croissance des prêts et des dépôts, associée à un positionnement efficace du bilan, a permis d'atteindre un revenu net d'intérêts record", a déclaré Brian Moynihan, président-directeur général, dans un communiqué.

A New York, le titre BofA prenait plus de 3% avant la cloche.

(Rédigé par Pritam Biswas à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

