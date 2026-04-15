BofA-Bénéfice en hausse au T1 avec le trading et la banque d’investissement

Bank of America (BofA) BAC.N a fait état mercredi d'une hausse de son au premier trimestre, portée par la volatilité des marchés mondiaux qui a stimulé l’activité de trading, ainsi que par un rebond des fusions-acquisitions ayant dopé les commissions de la banque d’investissement.

L’action du groupe gagnait 1,5% dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Les marchés d'actions mondiaux ont entamé l'année 2026 sur une dynamique haussière, prolongeant l'élan de fin 2025 soutenu par des anticipations de baisses de taux d'intérêt à l’échelle mondiale et à de solides résultats des entreprises.

Cet optimisme s’est toutefois rapidement dissipé, face à un durcissement du ton de la Réserve fédérale (Fed), à des inquiétudes croissantes concernant une possible bulle de valorisation dans l’intelligence artificielle, ainsi qu’à l’intensification de l’implication américaine dans les tensions au Moyen-Orient.

Cette volatilité a entraîné une rotation marquée des marchés, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques à forte croissance au profit de secteurs défensifs de valeur.

Les périodes de forte volatilité profitent généralement aux banques d’investissement, les salles de marché générant davantage de revenus grâce à l’augmentation de l’activité des clients. Les revenus de trading et de marchés de BofA ont ainsi progressé de 13%, à 6,4 milliards de dollars (5,44 milliards d'euros) au premier trimestre.

LE M&A SOUTIENT LA CROISSANCE Les grandes opérations de fusion-acquisition mondiales sont restées solides au cours des trois premiers mois de 2026, en dépit des turbulences au Moyen-Orient et des fluctuations des valorisations, avec des transactions dépassant 1.200 milliards de dollars sur la période.

Les opérations de grande envergure — notamment dans la technologie — ont dominé, avec 22 transactions supérieures à 10 milliards de dollars signées sur le trimestre clos le 31 mars, un record trimestriel selon des données compilées par LSEG.

BofA Securities a obtenu des mandats clés sur plusieurs opérations majeures du trimestre, notamment le rachat par McCormick pour 42,7 milliards de dollars de l’activité alimentaire d’Unilever, ainsi que l’acquisition par Boston Scientific pour 14,9 milliards de dollars du fabricant de dispositifs médicaux Penumbra.

La banque a également conseillé Devon Energy dans le cadre de son acquisition de Coterra Energy pour 26 milliards de dollars, une opération considérée comme un jalon dans la consolidation du secteur américain du pétrole de schiste.

BofA a par ailleurs mené le consortium de conseillers de Janus Living pour son introduction à la Bourse de New York en mars.

Les commissions issues des activités de banque d’investissement des entreprises ont augmenté de 21% pour atteindre 1,8 milliard de dollars au premier trimestre, la banque anticipant initialement une hausse de 10%.

JPMorgan Chase JPM.N a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, également soutenus par la vigueur du trading et des activités de conseil en fusions-acquisitions.

JPMorgan, Bank of America et Wells Fargo WFC.N évoluent toutes en baisse depuis le début de l’année 2026, sous-performant l’indice S&P 500 .SPX , en hausse d’environ 1,8% sur la période.

La banque a enregistré un bénéfice net de 8,6 milliards de dollars, soit 1,11 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 7,4 milliards, soit 89 cents par action, l'année précédente.

"Nous restons attentifs à l’évolution des risques. Toutefois, nous avons observé une activité client soutenue, incluant une consommation solide et une qualité d’actifs stable, ce qui témoigne de la résilience de l’économie américaine", a déclaré le directeur général Brian Moynihan dans un communiqué.

(Rédigé par Pritam Biswas et Saeed Azhar, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)