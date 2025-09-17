BofA augmente le salaire horaire minimum aux États-Unis à 25 dollars, conformément à l'engagement pris en 2021

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails provenant d'un communiqué séparé aux paragraphes 8 et 9)

Bank of America BAC.N a porté son salaire horaire minimum à 25 dollars dans l'ensemble des États-Unis, a annoncé la banque mercredi, respectant ainsi sa promesse de 2021.

La deuxième banque américaine a augmenté son salaire horaire minimum de près de 67% depuis 2018. L'entreprise payait dernièrement un salaire minimum de 24 dollars de l'heure.

Avec la dernière augmentation, le salaire minimum annualisé pour les employés à temps plein de BofA aux États-Unis dépassera 50 000 dollars, a déclaré la banque.

Cette décision intervient à un moment difficile pour le marché du travail américain, avec de maigres gains d'emplois et un taux de chômage en hausse qui pose des risques pour les dépenses de consommation, car les entreprises retiennent d'embaucher en raison de l'incertitude économique.

Une enquête de l'institut Bank of America a révélé que les ménages à faible revenu étaient les plus touchés par la faiblesse du marché du travail, leurs salaires après impôts ayant augmenté en août au rythme le plus lent depuis 2016.

Le salaire de départ plus élevé aide les employés à développer des carrières à long terme au sein de l'entreprise, a déclaré Sheri Bronstein, directrice des ressources humaines de BofA.

L'augmentation prendra effet au début du mois d'octobre et s'appliquera à tous les postes horaires à temps plein et à temps partiel aux États-Unis.

Par ailleurs, BofA prévoit d'embaucher 10 000 personnes supplémentaires ayant un passé militaire et 8 000 autres issues des community colleges au cours des cinq prochaines années.

Elle a également indiqué qu'elle ajouterait 700 postes dans les centres financiers des marchés américains émergents.