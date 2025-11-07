BofA augmente l'objectif de cours de Datadog en raison d'une forte demande en matière de sécurité pilotée par l'IA

7 novembre - ** BofA Global Research augmente l'objectif de cours de la société de sécurité informatique Datadog DDOG.O de 180 dollars à 215 dollars, et maintient sa recommandation à l'achat

** Le nouvel objectif de cours représente une prime de 12,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a annoncé jeudi des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre, misant sur une demande accrue pour ses produits de sécurité en nuage de la part des entreprises qui adoptent l'IA

** La société de courtage indique que le plus grand client de DDOG, OpenAI, a renouvelé son contrat, "mettant fin à la thèse baissière selon laquelle ce client allait disparaître", ajoutant que la croissance d'autres clients natifs de l'IA s'accélère également

** BofA revoit à la hausse les perspectives à long terme de Datadog, ainsi que ses estimations de revenus pour les exercices 2025 à 2027, citant des dépenses plus importantes de la part des clients et la dynamique des produits basés sur l'IA

** 36 des 43 sociétés de courtage recommandent d'acheter l'action ou lui attribuent une note supérieure, six la considèrent comme "à conserver" et une comme "à forte vente"; leur objectif de cours médian est de 215 dollars, selon les données de LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 28,1 % depuis le début de l'année