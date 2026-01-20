BofA attribue des actions d'une valeur d'un milliard de dollars à des salariés non cadres

La banque Bank of America BAC.N a annoncé mardi qu'elle attribuerait environ 1 milliard de dollars en actions à tous ses employés, à l'exception des cadres supérieurs, après une année faste marquée par une hausse des bénéfices.

Les primes équivaudront à près de 19 millions d'actions ordinaires et marqueront la neuvième année consécutive d'attribution de primes aux employés de la deuxième plus grande banque américaine.

La semaine dernière, BofA a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre, car ses traders ont su tirer parti de la volatilité des marchés et elle a généré des revenus d'intérêts plus élevés.

Le bénéfice de la banque pour 2025 a grimpé à 30,5 milliards de dollars, contre 27 milliards de dollars un an plus tôt. Les actions de BofA ont terminé l'année en hausse d'environ 25 %, marquant une troisième année consécutive de gains.

Le secteur bancaire s'attend à une nouvelle année de fortes transactions, les revenus de la banque d'investissement devant bénéficier d'un rebond des grandes fusions et acquisitions et d'introductions en bourse très médiatisées.

Les revenus d'intérêts devraient également bénéficier d'une reprise de la demande de prêts, la baisse des coûts d'emprunt encourageant les clients à s'endetter.