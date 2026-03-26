BofA abaisse le PT de Generac Holdings ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de Generac Holdings GNRC.N chutent de 3 % à 199 $ dans les transactions de pré-marché

** BofA abaisse l'objectif de prix de la société à 248 $ contre 260 $, ce qui représente une hausse de 20,9 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société est en train de passer d'une activité de générateurs résidentiels sensibles aux pannes à une plateforme diversifiée de résilience électrique avec une exposition structurelle à la demande des centres de données pilotés par l'IA", indique le courtier

** La société a été créée dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses clients et d'accroître leur productivité et leur compétitivité

** Le courtier indique que si le carnet de commandes de la société est passé de 400 millions de dollars au 4ème trimestre à 700 millions de dollars, le goulot d'étranglement se situe au niveau des alternateurs de plus de 3 MW, l'offre se réduisant jusqu'à la fin de 2026 ** Mercredi, GNRC a déclaré qu'il réorganiserait ses segments nationaux et internationaux en divisions résidentielle et commerciale et industrielle (C&I), à compter du 31 mars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 50,4 % depuis le début de l'année