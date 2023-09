BoE : " La baisse de l'inflation a fait pencher la majorité pour un maintien" (Candriam)

(AOF) - Dans la foulée de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre annoncée ce jeudi, Jamie Niven, Senior Fund Manager chez Candriam a commenté : "La décision du Comité de Politique Monétaire a été très serrée, non seulement pour les opérateurs de marché avant la réunion, mais aussi autour de la table du comité, et s'est terminée par un vote à 5 contre 4, avec un maintien à 5,25 % qui l'a légèrement emporté. La baisse de l'inflation cette semaine, en particulier dans le secteur des services, a fait pencher la majorité pour un maintien".

Et l'analyste de conclure : "Le Comité de Politique Monétaire souhaiterait que l'inflation salariale diminue, signe qu'il est enfin en train de gagner la bataille de l'inflation, ce qui, compte tenu du récent assouplissement du marché du travail, ne devrait pas tarder à se produire. Si la tendance à la désinflation se poursuit et que la croissance économique continue d'être plus faible, nous prévoyons que d'autres baisses pourraient être intégrées dans la courbe britannique pour le second semestre 2024 et les années suivantes".