Bob's Discount Furniture évalué à 2,2 milliards de dollars : les actions restent stables à l'ouverture de la Bourse de New York

(Ajout des commentaires du CFO aux paragraphes 7 et 8, et des détails aux paragraphes 9 et 10) par Prakhar Srivastava et Abigail Summerville

Bob's Discount Furniture BOBS.N , soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, a obtenu une évaluation de 2,22 milliards de dollars, après que ses actions ont ouvert sans changement jeudi, les investisseurs restant sélectifs sur les nouvelles offres au cours d'une semaine chargée.

L'action du distributeur de produits d'ameublement a ouvert à 17 dollarslors de ses débuts à la Bourse de New York, soitle même prixque celui del' offre.

La société basée à Manchester, Connecticut, a levé 330,7 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis mercredi, après avoir vendu 19,5 millions d'actions au prix le plus bas de la fourchette de 17 à 19 dollars par action qu'elle s'était fixée.

Des signaux politiques plus clairs de la part de la Réserve fédérale et les percées de l'IA ont stimulé le goût du risque des investisseurs pour les nouvelles offres et encouragé les entreprises de tous les secteurs à revenir sur les marchés après une forte accumulation l'année dernière.

Cette situation a ouvert la voie à une semaine de cotation très chargée, Bob's faisant ses débuts sur le marché aux côtés de Forgent Power et d'Eikon Therapeutics jeudi, tandis qu'au moins trois autres entreprises devraient commencer à coter vendredi.

Bob's, qui n'était à l'origine qu'un seul magasin il y a plus de trente ans, est devenu l'une des plus grandes chaînes de magasins de meubles aux États-Unis, avec plus de 200 salles d'exposition dans tout le pays.

"Bob's est née d'une conviction forte: chacun mérite une maison qu'il aime et la marque est synonyme de valeur... Cela trouve un écho favorable auprès des investisseurs. La valeur est toujours à la mode", a déclaré Carl Lukach, directeur financier de la société, lors d'une interview.

"Nous avons une ligne de mire claire pour plus de 500 sites d'ici 2035, nous sommes donc prêts à nous développer... Nous disposons d'un important potentiel d'espace blanc", a-t-il ajouté.

L'entreprise propose une large gamme d'articles d'ameublement, notamment des ensembles pour la chambre à coucher et la salle à manger, des meubles inclinables et des lampes de table.

Les fonds d'investissement conseillés par Bain Capital devraient conserver une participation d'environ 75 % à l'issue de l'opération.

J.P.Morgan et Morgan Stanley ont été les co-chefs de file de l'opération.