BOA Concept - Une belle dynamique de commandes sur le marché français pour BOA Concept

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce de belles signatures pour BOA Concept France au cours du mois de janvier 2026, pour un montant de plus de 6 millions d’euros.



Une tendance positive

Ce début d'année marque la reprise en France d’une dynamique de lancement de projets, avec la signature de plusieurs contrats dans des domaines variés, démontrant la capacité de BOA Concept à s'adapter à des contextes opérationnels distincts.

Cette embellie du marché français rejoint une tendance déjà observée depuis le premier trimestre 2025 par la filiale belge du Groupe, Easy Systems, sur le marché du Benelux.



Une expertise reconnue

BOA Concept capitalise sur son approche agile et évolutive et la rapidité d’installation de ses systèmes modulaires, lui permettant d’intervenir en environnement de co-activité en minimisant les impacts sur l’exploitation existante de ses clients.

La Société valorise également une philosophie durable par sa facilité à réutiliser et reconfigurer des installations existantes pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients.



De solides perspectives



« Ces signatures confirment la solidité de notre pipeline commercial et la pertinence de notre offre » déclare Patrice Henrion, Directeur Général de BOA Concept.