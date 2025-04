BOA Concept - RESULTATS ANNUELS 2024 : webinaire investisseurs le 29 avril à 18h

Le Groupe BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA) tiendra un webinaire le mardi 29 avril 2025 à 18h afin de présenter les résultats annuels 2024 du Groupe et ses perspectives.



Jean-Lucien Rascle, Président de BOA Concept, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires et des investisseurs.



Pour vous inscrire : https://events.teams.microsoft.com/event/d1ab24ce-8ce3-4e28-991f-db12188013f5@926230b1-addf-4a30-b809-69ff78b7d839



Vous pouvez adresser en amont vos questions à boaconcept@aelium.fr