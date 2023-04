BOA Concept - Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022

Forte croissance de l’activité

Progression de l’ensemble des résultats

Confirmation des perspectives



« La croissance de BOA Concept est portée par l’innovation, une agilité et une rapidité d’installation incomparables. Nous renforçons d’autant plus notre avantage concurrentiel en nous adjoignant de nouvelles technologies et de nouvelles compétences qui nous permettent de nous démarquer de nos concurrents. L’acquisition de RobOptic a été réalisée dans cet objectif : nous nous assurons d’avoir toujours une longueur d’avance. Notre capacité financière nous permet d’envisager d’acquérir encore de nouveaux savoir-faire. Grâce à notre pilotage fin, aux compétences de nos équipes et à notre diversification sur des secteurs porteurs, je suis confiant dans notre capacité à maintenir notre cap en dépit d’une conjoncture internationale incertaine. »