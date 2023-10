BOA Concept - Résiliation du contrat de liquidité conclu avec TSAF

BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce avoir mis fin le 29 septembre 2023 après bourse au contrat de liquidité conclu le 22 juin 2021 avec TSAF - Tradition Securities And Futures.



Au 29 septembre 2023, date de résiliation du contrat, les moyens suivants figuraient après bourse au compte de liquidité :

- 1 887 actions BOA Concept,

- 23 781,28 €.



Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 1 614 actions BOA Concept,

- 31 860,78 €.