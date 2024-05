BOA Concept remporte le Prix de l’International décerné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), s’est vu décerner le Prix de l’International dans le cadre des « Trophées de la Renaissance Industrielle d’Auvergne-Rhône-Alpes » de l’Agence économique régionale, en présence de Monsieur Laurent Wauquiez, Président du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.



Le Trophée de l’International vient mettre en lumière la dynamique et l’excellence avec lesquelles BOA Concept déploie son plan de développement à l’international. En effet, la Société a dernièrement annoncé sa prise de participation à hauteur de 70% du capital de la société Belge Easy-Systems. Elle a également amorcé son expansion en Amérique du Nord conformément à ses ambitions.



Ce trophée incarne « la dynamique industrielle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et témoigne de l'excellence et de l'innovation qui caractérisent le tissu économique. Il met en lumière une initiative remarquable. BOA Concept illustre l'ambition de l'industrie française à l'international, en témoignant d'une croissance soutenue et d'une stratégie d'expansion audacieuse.

Pour assurer son succès, l’entreprise a mobilisé plusieurs dispositifs internationaux : un V.I.E aux Pays-Bas et l’intégration à la mission visiteur CES de Las Vegas début 2024.